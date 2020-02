Allmendinger Frauenbund feiert Fasnet

Im herrlich und an der Decke mit bunten Schirmen und Luftballonwürsten verzierten Pfarrer-Sailer-Haus-Saal hat der Allmendinger Zweigverein des Katholischen Deutschen Frauenbunds am Donnerstag wieder einmal seine stimmungsvolle Fasnet gefeiert. Den Damen war das Glück, farbenfroh gekleidet dabei sein zu dürfen, förmlich anzusehen

Weiberfasnacht nennt man in der Heimat der Vorsitzenden Veronika Balzer, was hierzulande aus Schicklichkeitsgründen allenfalls mit Damenkarneval korrekt zu übersetzen wäre, wenn es den Begriff Frauenbundfasnet nicht auch noch gäbe. Die hatte es an Hintersinnigkeit wieder einmal in sich. „Leinen los“, lautete die Devise an den mit Papierschiffchen dekorierten Tischen.

Für „herrliche Torten“ dankte die Vereinspräsidentin erstmal allen Kuchenspendern, bevor es nach einem Marschwalzer im Saal auf der Bühne richtig los ging. Hier machte Ernst Gungl die Akkordeonmusik zur Show. Als Heimkehrerin von einer mondänen Kreuzfahrtreise hatte Siggi Leichtle Unterhaltsames zu berichten. „Mier send wia Cognac en de Fässer ond wered jedes Johr noch besser“, beschrieb sie am Ende das fortgeschrittene Lebensgefühl.

Anne Gungl & Friends begaben sich samt ihrer ungestillten Sehnsucht nach heterogener Zufriedenstellung auf eine Wallfahrt zu einem Heiligen, von dessen Überleben im Jenseits sich die fünf frommen Betschwestern die Erfüllung monogamer Wünsche erhofften. „Hedd ma jedsd en Ma dahoi, no wär ma nemme so alloi“, lautete die plausible Erklärung. Doch aus der religiös motivierten Eheanbahnung wurde so wenig wie bei jedem Einsatz auf falsche Wetten. Man bog sich vor Lachen bei der Art, wie sich das abspielte. Als „Unverbesserlicher Spätheimkehrer“ schilderte Siegfried Wolf, sich auf der Gitarre selbst begleitend, ,,das Schicksal eines öfters angedudelten Ehegatten. „Wenn no oimol so hoimkommsch, ruaf i d’Bollizei“, kriegt er von seiner Marlene zu hören. Bevor Martha Gleichmann nach einer Pause aus dem sprichwörtlichen Nähkästchen einer Spitalschwester zu plaudern begann, freute sich Veronika Balzer, den nicht nur so heißenden sondern meistens auch seienden Diakon Roman Fröhlich von der katholischen Kirchengemeinde begrüßen zu können.

Eine Damendialog auf hohem Niveau gaben Margrit Koch und Maria Scholz von sich. „Operiera bei dir? Do hilft blos a Enddhaubbdung“, war eine sehr geschmackvolle Reaktion auf bekundete Verschönerungsabsicht. Mit allem, was als Karnevalsschlager taugt, trieben Siegfried Wolf als Captain Guitar und die singenden Matrosinnen die Stimmung auf den Höhepunkt, bevor die Vorsitzende am Schluss das Frauenbundmitglied Marianne Stiehle für 45 Jahre aktive Mitgestaltung des Fasnetprogramms mit einem „Stern am Himmelszelt“ auszeichnete.