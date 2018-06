Allmendinger Faustballer holen den Titel

Bereits beim Saisonstart am im Mai in Biberach konnten die Allmendinger Faustballer die Basis für diesen Erfolg legen. Mit gleich zwei hart erkämpften Siegen gegen den Gastgeber gelang als Aufsteiger der positive Start in die Feldrunde. Nach zwei weiteren Siegen gegen Bad Buchau und Friedrichshafen stand der TSV nach dem ersten Spieltag an der Spitze der Tabelle.

Dem Siegeszug der Allmendinger konnte am zweiten Spieltag am in Bad Buchau nur die Mannschaft der TG Bad Waldsee etwas entgegensetzen. Diese rang dem TSV in einem spannenden Drei-Satz-Match die erste und einzige Niederlage der Saison ab.

Mit vier Siegen am Sonntag beim Saisonfinale der Bezirksliga Süd in Wangen sicherten sich die Allmendinger Faustballer schließlich souverän den Titel. Spannend wurde es hier beim Spiel gegen den Gastgeber, die MTG Wangen, die den ersten Satz für sich entschied. Mit einer starken Teamleistung konnte aber auch dieses Spiel noch gedreht werden.