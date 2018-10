Allmendinger Ehepaar feiert Goldene Hochzeit

Margit und Nikola Vucina aus Allmendingen feiern am Donnerstag Goldene Hochzeit. 1965 sind beide aus dem ehemaligen Jugoslawien nach Deutschland gekommen, kannten sich da aber noch nicht.

Begonnen hat alles 1967 im Krankenhaus in Darmstadt, sie hat dort als Krankenschwester gearbeitet, er hat einen Freund besucht. Geheiratet wurde 1968. 1972 ist das Ehepaar mit den beiden Söhnen nach Allmendingen gezogen, seine Schwester wohnte dort, auf der Reise in die ehemalige Heimat wurde bei ihr Station gemacht. Als es in der Firma von Nikola Probleme gab, überredete der Schwager ihn zum Schwenk zu kommen, dort würde man Arbeitskräfte suchen.

In seinem ersten Jahr in Deutschland hatte Nikola Vucina dort schon mal gearbeitet, die Familie zog um nach Allmendingen, zuerst in eine Werkswohnung, 1982 dann in das eigene Haus im Schwimmbadweg. Margit Vucina blieb wegen der Kinder 14 Jahre daheim und arbeitete später 25 Jahre beim Benzing in Ehingen. Heute genießen sie ihr Haus und ihren schönen Garten, das ist ihrer beider Hobby, er hat sich im Dachgeschoss ein Atelier zum Malen eingerichtet, viele Bilder im und am Haus hat er selbst gemalt. Am Samstag soll nun die Goldene Hochzeit mit Familie und Freunden im Schützenheim gefeiert werden.

Gefragt, ob sie ihren Mann noch mal heiraten würde, lachte Margit Vucina „ja, ja, einen anderen müsste ich ja erst anlernen“. Ihre 88 Jahre alte Mutter, die zu Besuch war, fügte hinzu „einen besseren fändest du nicht“.

