Allmendinger Albverein reist zum Alteburger Käpfle

Von Schwäbische Zeitung

Ein 14-jähriges Mädchen hat einen Ausflug an den Bodensee bei Bodman fast mit ihrem Leben bezahlt. Wie die Polizei mitteilte, übernachtete die Jugendliche aus dem Großraum Stuttgart gemeinsam mit ihren Eltern und dem 10-jährigen Bruder auf dem Motorboot, das an einer Steganlage in Bodman festmachte.

Während sich die restlichen Familienmitglieder noch unter Deck befanden, stürzte die Jugendliche gegen 07.00 Uhr beim Verlassen des Schiffes vermutlich aus gesundheitlichen Gründen von Bord und ging sofort unter.