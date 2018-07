Allmendingens Zigeuner laden am Samstag zum Nachtumzug

Die Zigeunerzunft lädt am Samstag, 29. Januar, zu ihrem traditionellen Nachtumzug ein, und mehrere tausend Hästräger werden Allmendingen in ein Narrenzentrum verwandeln. Bevor der Narrensprung beginnt, treffen sich die Obernarren zum Zunftmeisterempfang. Um 17.30 Uhr findet zudem eine Narrenmesse statt.

Pünktlich um 19 Uhr fällt dann der Startschuss für das Narrentreiben. Dann wird sich der Gaudiwurm durch die Kleindorferstraße, vorbei am Don-Bosco-Kindergarten und über die Marienstraße in Richtung der Mehrzweckhalle schlängeln. Mit ihrem lauten Narrenruf „Zigeiner, Zigeiner, Zigeiner sind au Leit, ond wenn d´Zigeiner Fasnet hend, dann isch de narret Zeit“ wird die Zigeunergruppe den Umzug anführen.

Vom „Zenka ra“ kommen die Kirchener Bürgeleshexen, vom Schlossberg kommt die Oberstadioner Hexenschar und aus dem Burren reisen die Schmiechener Hexen nach Allmendingen. Hetzahexa aus Ringingen, Wallentalhexen aus Öpfingen und Höllahexen aus Ehingen werden ihre Besen genauso schwingen wie die Altlachahexen aus Untermarchtal.

Zünfte der Region sind dabei

Ihren Narrenspuk treiben werden Spittl-Goischdr aus Ehingen, Schlossgeister aus Oberdischingen, Wassergeister aus Ersingen, Moorgeister aus Allmendingen und Brugga-Goischdr aus Dettingen. Mit „Ritze Ratze – Drudenfratze“ grüßen die Druden aus Griesingen. Nach Turmdeifel aus Ehingen folgen Fetzasprenger aus Emerkingen, nach Bärenjägern aus Griesingen kommen Wenk´l-Fratza aus Oberstadion und mit den Rauhried-Weible aus Ersingen ziehen Babeles-Buaba aus Rottenacker durch das nächtliche Allmendingen.

Wenn der Spuk in den Straßen vorbei ist, geht die Narrenparty in der Mehrzweckhalle und im Festzelt los. Die Organisatoren weisen darauf hin, dass unter 16-Jährige nicht in den Partybereich eingelassen werden. Zur Party fahren Shuttlebusse aus der gesamten Region.