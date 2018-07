Allmendingen will Müllentsorgung abgeben

Allmendingen will die Organisation der Abfallwirtschaft ab 2022 an den Landkreis abgeben. Dieses Votum hat der Gemeinderat am Mittwoch getroffen. In der letzten Sitzung des Allmendinger Gemeinderats vor der Sommerpause gab es viele leere Stühle im Saal. Es waren gerade so viele Ratsmitglieder gekommen, dass die Runde beschlussfähig war.

Die Entscheidung fiel schnell, die Ratsmitglieder folgten der Empfehlung der Verwaltung, die Müllentsorgung dem Kreis zurückzugeben. Lediglich Ratsmitglied Michael Schach wollte wissen, ob man dann möglicherweise seinen Gelben Sack selbst wohin bringen müsste. „Das könnte prinzipiell sein“, antwortete Bürgermeister Florian Teichmann. Aber auch wenn die Gemeinde die Verantwortung weiterhin behalte, sei nicht vorhersehbar, welche Auflagen auf sie zukommen und wo man nachjustieren müsse.

„Ich habe mit Herrn Landrat Scheffold eine längere Diskussion gehabt“, erklärte Teichmann. Dieser habe ihm versichert: „Er wird sich um eine Lösung bemühen, die sehr kommunalfreundlich ist.“ Das betreffe auch die Ausschreibung, sagte der Bürgermeister mit Blick zu den Zuhörerplätzen, wo Karl-Eberhard Braig, Geschäftsführer des gleichnamigen Entsorgungsunternehmens, Platz genommen hatte.

Teichmann sprach die Empfehlung der Verwaltung aus, die Müllentsorgung ab 2022 an den Landkreis abzugeben. „Aus meiner Sicht haben wir ein sehr gut funktionierendes Abfallsystem in der Gemeinde Allmendingen“, erklärte er. Der Ablauf, die Organisation seien sehr gut. Zusätzlich zählte Teichmann Vorteile auf, die es hätte, wenn die Müllorganisation bei der Gemeinde bleibt: So könnte die Gemeinde den Abholungsrhythmus selbst vorgeben und die Öffnungszeiten und Standorte der Recyclinghöfe selbst festlegen, was auch auf das Grüngut zutreffe.

Gleichzeitig nannte der Bürgermeister aber auch die Vorteile einer Abgabe der Verantwortung an den Kreis: Ein einheitliches, kreisweites System, Vorteile bei der Ausschreibung und höhere Wirtschaftlichkeit, was das Personal angehe. „Unsere Mitarbeiter in der Verwaltung müssen Schulungen zu dem Thema machen, das ist ein sehr großer Aufwand“, sagte Teichmann. Außerdem würden sich die Vorgaben Jahr für Jahr ändern, weshalb es schwierig sei, mitzuhalten. Zudem werde die Kämmerei entlastet. 2200 Müllbescheide würden für Allmendingen und Altheim verschickt.

Dass der Kreis für die Abfallentsorgung zuständig ist, sei eine bewährte Geschichte, sagte Manfred Huber. Auch Eva-Maria Karstaedt sprach sich mit Blick auf die Änderungen in der Zukunft dafür aus, die Verantwortung abzugeben. Am Ende gab es nur eine Gegenstimme: die von Michael Schach. „Wir werden das Ergebnis an das Landratsamt kommunizieren“, erklärte Teichmann. Das letzte Wort hat am Ende der Kreistag.