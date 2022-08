Die Gemeinde Allmendingen sucht zwei ehrenamtliche Helfer für die kommende Kinderkino-Saison. Die Saison beginnt im November 2022. Das Kinderkino findet pro Saison an fünf Terminen nachmittags im zweimonatigen Rhythmus statt. Wer Interesse an dieser Aufgabe hat, meldet sich bitte bei der Gemeinde Allmendingen bei Elke Petricevic, Telefon 07391/7015-0 oder per E-Mail an info@allmendingen.de.