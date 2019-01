Allmendingen schließt Saison auf Rang sechs ab

Die Luftgewehrschützen des SV Allmendingen haben ihre letzten Wettkämpfe in der Verbandsliga-Saison 2018/19 bestritten. Zu Gast waren die Allmendinger Schützen beim SV Gebrazhofen und fuhren am Ende des Tages mit zwei knappen Niederlagen nach Hause.

Im ersten Wettkampf am Vormittag zeigte einzig Julien Stranig an Position drei seinem Kontrahenten vom SV Neidlingen, was er kann, und gewann mit einem starken Ergebnis von 388 von 400 möglichen Ringen. Rene van Stichel (Position eins) sowie Patrick Lang (Position vier) hatten ihren Gegnern, die beide in der ersten Serie vorgelegt hatten, nichts mehr entgegenzusetzen. Sonja Ortner an Positon zwei verlor knapp mit zwei Ringen Rückstand. Somit änderte der von Steven Blakowski erarbeitete Punkt an der 2:3-Niederlage der Allmendinger Mannschaft nichts mehr.

Noch knapperes Ergebnis

Am Nachmittag beim zweiten Wettkampf sollte der Rückstand noch knapper ausfallen. Rene van Stichel verlor nur mit einem Ring gegen seine starke Wiedersacherin von der Schützenabteilung Bad Wurzach. Auch Sonja Ortner verlor ihr zweites Duell und rief ihre sonst konstanten Leistungen diesmal nicht ab. Julien Stranig setzte seine Siegesserie vom Vormittag fort und schlug seinen Gegner, wie auch sein Teamkollege Patrick Lang sein Duell, deutlich mit sechs sowie neun Ringen Vorsprung. Steven Blakowski allerdings musste seinen Kontrahenten ziehen lassen und konnte somit die erneute Niederlage der Allmendinger am letzten Wettkampftag der Liga nicht abwenden.

Trotz eines starken Einzelpunktverhältnisses reichte es aufgrund der Mannschaftspunkte in der Abschlusstabelle für den SV Allmendingen nur zum sechsten Platz in der Verbandsliga.