Allmendingen macht mit Wald Gewinn

2180 Festmeter Holz haben Waldarbeiter im vergangenen Jahr im Allmendinger Gemeindewald geschlagen. Die Gemeinde hat mit dem Waldgebiet rund 159000 Euro erlöst und damit rund 30000 Euro mehr Gewinn gemacht als geplant. Für dieses Jahr hat Förster Werner Bierer geplant, die großen Bäume an der Straße in Richtung Weilersteußlingen schlagen zu lassen, weil die Bäume nicht tief genug verwurzelt sind, um großen Stürmen standhalten zu können.

Bei einem lokalen Gewitter ist 2015 eine große Buche im Griesental entwurzelt worden und auf die Straße gestürzt. Der Fahrer eines vorbeifahrenden Autos hatte großes Glück. Das Auto wurde beschädigt, der Fahrer selbst blieb aber unverletzt. „Wir haben dann festgestellt, dass die Bäume auf dem felsigen Untergrund schlecht verwurzelt sind“, berichtete Förster Werner Bierer am Mittwochabend im Allmendinger Gemeinderat. Die großen Bäume entlang des Waldrandes sollen nun abgeholzt werden, damit bei einem Sturm nicht noch weitere auf die Straße stürzen. „Es wird aber keinen Kahlschlag geben“, versprach Bierer. Auf der anderen Straßenseite sei diese Verkehrungssicherungsmaßnahme schon im Zuge des Radwegebaus vom Kreis in Angriff genommen worden. Nun sei eben die andere Seite dran.

Insgesamt hatten Thomas Herrmann vom Landratsamt und Werner Bierer positive Nachrichten für die Allmendinger Gemeinderäte. Knapp 57000 Euro Gewinn wurde mit dem Gemeindewald erwirtschaftet. „Weil die Preise gestiegen sind“, erklärte Thomas Herrmann. Auch der Christbaumverkauf auf den Lutherischen Bergen sei sehr erfolgreich gewesen. Doch es habe auch hohe Ausgaben gegeben: So mussten die Förster viel Geld für Käferbeseitigungsmaßnahmen und Material gegen Wildverbiss ausgeben. Zudem musste die Grillhütte im Tiefental aufwendig repariert werden, weil das Bretterdach kaputt war.

Auch das Eschentriebsterben brachten Bierer und Herrmann zur Sprache. Die Fachmänner schätzen, dass rund 90 Prozent aller Eschen im Gemeindewald nicht gegen den Pilz resistent sein werden und über kurz oder lang gefällt werden müssen. „Aber es zeigt sich, dass wieder mehr Eschen überleben“, so Bierer. Deswegen sei es auch nicht sinnvoll alle Eschen zu fällen.

Dieses Jahr sollen wieder rund 2200 Festmeter geschlagen werden. Geplant sind rund 70 Prozent Laubholz und 30 Prozent Nadelholz. 38 Prozent der Holzarten sollen als Stammholz zu Möbeln verarbeitet werden. Auch Neupflanzungen stehen im Allmendinger Gemeindewald an, allerdings sollen weniger Bäume als in den vergangenen Jahren gesetzt werden. Insgesamt 950 Bäume will Werner Bierer mit seinen Mitarbeitern pflanzen, vergangenes Jahr waren es 6000. Zudem muss ein Gebiet am Hausener Berg durchforstet werden. „Das wird den Leuten sicher auffallen“, bereitete Bierer die Räte auf eventuelle Nachfragen vor.

Im Rauetal, wo auch ein Wanderweg des Alb-Donau-Kreises durchgeht und in den vergangenen Monaten viele Eschen gefällt werden mussten, will Bierer größere Bäume setzen, um die Lücken zu füllen. Hier will er auch Infoplaketten anbringen mit dem Wappen der Gemeinde. „Ich werde das im Herbst in Angriff nehmen“, so Bierer, der dafür mit rund 3000 Euro Kosten rechnet.

Einstimmig stimmten die Räte dem Betriebsplan für den Gemeindewald für das laufende Jahr zu. Voraussichtlich im Mai will sich das Gremium mit Bierer im Wald ein Bild vom Zustand des Gemeindebestandes machen.

Der nächste Flächenlosverkauf im Gemeindewald Allmendingen findet am 16. März in Ennahofen im Gasthaus zum Hasen statt.