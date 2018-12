Allmendingen entscheidet sich gegen Gelbe Tonne

Die Gemeinden im Alb-Donau-Kreis dürfen sich derzeit entscheiden, ob sie am Gelben Sack festhalten oder eine Gelbe Tonne einführen wollen. Grund sind die Verhandlungen des Kreises mit einem gemeinsamen Vertreter der Dualen Systeme wegen des neuen Verpackungsgesetzes. Die Wünsche der Gemeinderäte fließen in die Verhandlungen mit ein.

Einstimmig hat sich der Allmendinger Gemeinderat am Mittwochabend gegen die Gelbe Tonne und für den Gelben Sack ausgesprochen. „Der Gelbe Sack ist einfach flexibler“, sagte Ratsmitglied Michael Glöckler. Zudem würden viele wohl auch bei einer Gelben Tonne den Müll in einem Plastiksack sammeln, bis dieser in die Tonne gesteckt wird. Nicht jeder habe zudem Platz für eine weitere Tonne, sagte Eva-Maria Karstaedt. Ein weiterer Nachteil der Tonne wäre zudem, dass sie wohl nur alle vier Wochen geleert werden würde, wohingegen der Gelbe Sack im Zwei-Wochen-Rhythmus abgeholt wird. Und nach vier Wochen könnte der Müll bereits riechen, erklärt Karstaedt. Hermann Mall, Ortsvorsteher von Niederhofen, betonte: „Der Gelbe Sack ist von den Bürgern absolut angenommen.“

Marianne Ostertag und Wolfgang Fuchs sprachen sich für eine Kombilösung aus: Wenn die Papiertonne geleert ist, könne man den Gelben Sack dort zur Abholung hineinstecken. Auch so könne man verhindern, dass die Säcke reißen und der Müll verweht wird.

Verkehrsprobleme bei Allmendinger Firmen

Bei der Bürgerfragestunde im Allmendinger Gemeinderat hat ein Bürger gleich mehrere Verkehrsprobleme angesprochen. Bei Schwenk würden die Laster häufig Schlange stehen, was zu Verkehrsbehinderungen führe. „Die Lastwagen stehen auch auf dem Zebrastreifen.“ Bei der Firma Burgmaier würden die Nachtschichtler nicht alle auf dem Parkplatz, sondern auch entlang der Straße parken. Das führe morgens, wenn mehr Verkehr sei, zu Problemen. Beide Probleme seien bekannt, sagte Bürgermeister Florian Teichmann. Man stehe in Kontakt mit den Firmen. Schwenk arbeite bereits an einer Lösung. Geplant sei, dass Lastwagen erst über den dortigen Parkplatz fahren sollen, sodass es zu keiner längeren Schlange auf der Bundesstraße kommt. Weil auch die hohe Geschwindigkeit der Autos An der Springe angesprochen wurde, erklärte Teichmann, man habe bereits entschieden, dass dort ein Ortsschild aufgestellt werden soll. Hermann Mall und Eva-Maria Karstaedt erklärten, dass es einen „furchtbaren“ Lastwagenverkehr durch Pfraunstetten gebe. Marianne Ostertag sagte, sie wünsche sich im Kreisverkehr auf der B 492 Schilder, die den Weg zur Turnhalle und zum Rewe weisen. Das würde den Verkehr an der Kreuzung Ehinger Straße entlasten.