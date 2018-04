Akkordeonorchester sucht Nachwuchs

Wie auch andere Vereine hat das Akkordeonorchester Allmendingen Nachwuchsprobleme, hat die zweite Vorsitzende des Vereins Karin Schmid bei der Generalversammlung am vergangenen Freitag erklärt. Bei der Versammlung hat sich die gesamte Vorstandschaft wieder zur Wahl gestellt.

Der Verein besteht zurzeit aus 109 Mitgliedern, davon spielen 29 aktiv in zwei Orchestern des Vereins. In einer Statistik zeigte Schmid auf, dass vor zehn Jahren der Verein noch 54 aktive Spieler in drei Orchestern hatte und jetzt fast nur noch die Hälfte in zwei Orchestern. Das Schülerorchester musste aufgelöst werden, da keine Nachwuchsspieler hinzukamen. Das Problem ist, dass Schüler, Jugendliche aber auch Erwachsene keine Zeit – durch Schule oder Beruf – aber auch kein Interesse und Lust haben, sich aktiv in einen Verein einzubringen. Dem Vorstand ist das bewusst: Sie versuchen durch aktive Jugendarbeit sowie durch „andere Wege an die Erwachsenen und Jugendliche heranzukommen, um sie wieder für den Verein zu begeistern“, so Karin Schmid.

Einen Dirigentenwechsel gab es im Jugendorchester, da Michael Herringhaus, Jugenddirigent und Notenwart, aufgrund seines Musikstudiums keine Zeit mehr hatte, übernahm das die Dirigentin des ersten Orchesters Cornelia Dick. Jana Ackermann hat das Notenarchiv übernommen und zusammen mit Matthias Hammer neu geordnet und archiviert.

Ein größeres Problem stellte der Verlust des Elektroniums dar, das seit dem Herbstkonzert 2016 spurlos verschwunden ist, so Schmid. Die Polizei konnte nicht helfen, da keine Seriennummer des Instruments vorhanden war. Jugendwart Matthias Hammer hat daraufhin von allen vereinseigenen Instrumenten und Verstärkern eine Inventarliste mit Seriennummern erstellt. Außerdem muss jeder Spieler, der auf einem Vereinsinstrument spielt, einen Überlassungsvertrag unterschreiben, damit garantiert wird, dass mit dem Instrument sorgfältig umgegangen wird.

Jugendleiter Matthias Hammer unternimmt mit den Jugendlichen des Vereins verschiedene kleinere und größere Aktivitäten, um das Gemeinschaftsgefühl zu stärken. So werden alle zwei bis drei Monate Filmabende mit Pizzaessen im Bürgerhaus gemacht. Im letzten Sommer wurde eine Kanufahrt auf der Donau unternommen und im Frühjahr ging es zum Lasertag. Hammer hat zudem ein Seminar zum Kinderschutz beim Deutschen Harmonika-Verband belegt. Das Jugendorchester wird auch mehr zusammen mit dem ersten Orchester unternehmen, wie beim gemeinsamen Auftritt beim Bezirkstreffen in Nellingen, um das Gemeinschaftsgefühl zu stärken.

Freude an der Musik

Das Jahr 2018 begann für das Orchester mit dem Kirchenkonzert in Bermaringen, der Teilnahme am Bezirkstreffen des Harmonikaverbandes in Nellingen sowie dem Soireekonzert am vergangenen Sonntag in Allmendingen, so Dirigentin Cornelia Dick. Sie wolle „mehr Freunde für die Akkordeonmusik zugewinnen, da viele nicht wissen, was man mit dem Akkordeon alles machen kann“, erklärte sie. Ihr Ziel sei es ,das Orchester weiter auszubauen und modern und zeitgemäß mit modernen Hits zu präsentieren und auch mal das etwas „andere Konzert“ zu gestalten. „Freude an der Musik ist ganz wichtig, und die beinhaltet auch einen schönen Abend bei der Probe zu haben.“ Als Vertreter der Gemeinde entlastete Manfred Huber die Vorstandschaft und leitete auch die Wahl der Vorstandschaft.

„Präzision, Genauigkeit, richtig spielen, im Zeitmaß und genau im Rhythmus, das sind die Dinge, die uns Musiker auszeichnen. Wie sollte es auch anders sein, das sind die Dinge, die wir in jeder Probe eingetrichtert bekommen. Kaum verwunderlich also, dass sich diese Genauigkeit auch im Leben wiederfindet“ so Kassierer Wolfgang Schmal, als er seinen Kassenbericht verlas. Der Verein verfügt über ein gutes Polster, hat aber auch erhebliche Ausgaben für Dirigenten, Noten, Gebühren, Veranstaltungen, Gema, Werbematerial und Deko. Einnahmen gibt es durch Auftritte der Orchester, Spenden, Mitgliedsbeiträge und Sponsoren.

Wieder gewählt wurden: Gerhard Hammer als erster Vorsitzender, Karin Schmid, zweite Vorsitzende, Julia Dannenmaier, Schriftführer, Wolfgang Schmal. Kassierer, Matthias Hammer als Jugendvertreter, Burgel Ramin-Mayer, Beisitzer. Als Kassenprüfer wurden Cornelia Knaier und Kurt Weih gewählt.