„Schnallen Sie sich an, lehnen Sie sich zurück und genießen Sie den Flug.“ Mit diesen Worten stimmte Cornelia Knaier am Samstagabend die Besucher in der Allmendinger Turn- und Festhalle auf das Herbstkonzert ein. Wieder hat sich das Akkordeon-Orchester Allmendingen ein Motto für diesen Abend gegeben, dem auch die Dekoration und schließlich die Moderation der Vorsitzenden folgten. Ein stilisierter Flughafenschalter zierte den Eingangsbereich. Ein großformatiges Flugzeug aus Papier schmückte die Hallenwand.

Cornelia Dick leitete den gelungenen Tastenflug des Hauptorchesters und davor auch des Jugendorchesters. Rund 300 Hallenbesucher inklusive der Musiker aus drei Orchestern versammelten sich zu dem Konzert. Dem Ersten Orchester gehören 17 Akkordeonisten und sechs weitere Instrumentalisten an, die sich musikalisch in den Starlight Express setzten, ehe die Flugreise begann und Zwischenstopps auf einen Tanz in Kuba, für einen Blick auf die Skyline von Singapur und Afrika einlegte. Die Reise war mit modernen Melodien verbunden. Ruhiger wurde es kurz vor Erreichen des Abschlussflughafens, zum Beispiel mit einem ganz harmonisch arrangierten „Je veux“ (Ich will) der eigentlich sehr quirligen französischen Sängerin Zaz.

Die Musiker des Ersten Orchesters hatten sich vor ihrem Auftritt schon zur Zugabe ihrer Jugend mit den Heranwachsenden zu einem recht großen Orchester zusammengetan und brachten „Simply the Best“ zu Gehör. Bei der Jugend bekam Eigengewächs Jana Akermann zum Einstieg die Gelegenheit, zu zeigen, was sie beim Dirigentenlehrgang gelernt hat. Sie dirigierte ihre Kollegen beim Titel „All around the world“ (Auf der ganzen Welt) und hatte auch den Titel für das Akkordeonspiel arrangiert. Den Auftakt des Abends hatte die mit ganz unterschiedlichen Instrumenten besetzte Spielgruppe der Musikschule der Stadt Ehingen, die rund 20 Kinder unter Leitung von Sabine und Ulrich Kruspel vereint, übernommen. Für fünf Kinder stellte der Auftritt eine aufregende Premiere dar. Sie meisterten ihre Aufgabe auch bemerkenswert gut. Die Kinder wurden eingeladen, in Zukunft doch vielleicht auch ins Akkordeonorchester Allmendingen zu wechseln.

Die Jüngsten durften sich Kinderhits widmen und trugen unter anderem die Melodie des Lummerlandliedes vor. Der Nachwuchs steuerte mit Beethovens „Ode an die Freude“ und der Zugabe „When the Saints go marching in“ auch kulturell ganz hochwertige Titel bei. Das Allmendinger Akkordeonorchester sorgte bei Kerzenscheinatmosphäre für eine reibungslose Musikreise, weil ohne Turbulenzen und Reklamationen.