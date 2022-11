Akkordeonorchester Allmendingen spielt die „Colours of Rock“

Ein rockiger Abend mit buntgemischten Melodien erwartet die Besucher am Samstag, 19. November, beim Jahreskonzert des Akkordeon-Orchester Allmendingen. Gemeinsam mit dem Akkordeonorchester Münsinger Alb bringen die Spieler der beiden Orchester die Turn- und Festhalle Allmendingen zum Beben, heißt es in einer Vorschau.

Unter dem Motto „Colours of Rock“ werden die beiden Dirigenten Cornelia Dick und Matthias Matzke die Vielfältigkeit der Rockmusik präsentieren. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ist bereits ab 18.30 Uhr. Auf dem Programm stehen besinnliche Stücke wie „Sound of Silence“ von Simon & Garfunkel, es kann beim Ohrwurm „Music“ von John Miles mitgesungen werden und nichts hält den Besucher auf den Stühlen, wenn „Pink“ die Bühne betritt. Die Besucher erleben das Akkordeon in seinem vollen Klangspektrum an einem Abend, an dem die vielen Seiten der Rockmusik erlebbar werden.

Mit dabei ist auch die neu gegründete Spielgruppe, bei der die Jüngsten ihr Können zeigen. Mit Akkordeon, Gitarre, Melodica, Keyboard und Schlagzeug rocken Schülerinnen und Schüler der Musikschule Kruspel gemeinsam unter der Leitung von Jonathan Kruspel die Bühne. Vorverkaufsstellen sind Schreibwaren Akermann, Getränke Fuchs, die Bäckerei Frenz und die Bäckerei Kienzle in Allmendingen.