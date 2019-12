Acht Teams spielen um den Titel

Die Hallenfußball-Bezirksmeisterschaft Donau der Frauen wird am Samstag, 14. Dezember, ausgetragen. Dabei werden acht Mannschaften aus dem Bezirk Donau in der Sporthalle in Allmendingen aufeinandertreffen. Ausrichter des Turniers ist die SG Altheim.

Das Turnier hat ein Teilnehmerfeld mit vielen Favoriten. Dazu zählen unter anderem der Titelverteidiger SG Dettingen sowie die drei höchstklassigen Mannschaften bei der diesjährigen Bezirkshallenmeisterschaft, die Landesligisten SV Granheim, SG Altheim und FV Bad Saulgau. Aber auch die anderen Teams sind nicht zu unterschätzen. So hatten der SC Blönried und der SV Langenenslingen unabhängig ihrer Spielklasse auch in der Vergangenheit bei der Bezirkshallenmeisterschaft überzeugt. Die SG Öpfingen nimmt nach längerer Hallenabstinenz erstmals wieder am Turnier teil. Das Teilnehmerfeld schrumpft im Vergleich zum Vorjahr von zehn Mannschaften auf nur noch acht Teilnehmer. Es ist schwer, ein Spiel im Vorfeld einzuschätzen, da nicht alle Mannschaften in Bestform auflaufen können und im Vergleich zum Ligabetrieb nur fünf Spielerinnen auf dem Spielfeld stehen. Die Spielzeit pro Partie beträgt bei der Hallenmeisterschaft 13 Minuten.

Überraschungssieger Dettingen

Im vergangenen Jahr standen sich die SG Altheim und die SG Dettingen im Finale gegenüber. Überraschungssieger im damaligen Duell war die SG Dettingen, die das Finale 1:0 gewann und den Hallenmeisterschaftstitel bejubeln durfte. In Allmendingen wird zunächst in zwei Vorrundengruppen mit jeweils vier Mannschaften gespielt. In der Gruppe A trifft der Titelverteidiger SG Dettingen (Regionenliga) auf den Landesligisten SG Altheim, den Kreisliga-Tabellenführer SV Langenenslingen und den Regionenligisten SC Blönried. In der Gruppe B stehen sich der Landesliga-Tabellenführer SV Granheim, der gleichklassige FV Bad Saulgau, der Regionenligist SG Öpfingen und die Kreisliga-Mannschaft der SGM Bergemer SV/Altheim II gegenüber.

Turnierbeginn in Allmendingen ist um 12 Uhr mit der Partie SV Langenenslingen gegen die SG Altheim. Die beiden jeweils Gruppenbesten ziehen ins Halbfinale ein und ermitteln unter sich die beiden Finalteilnehmer. Das Endspiel ist auf 16.25 Uhr terminiert. Die besten zwei Mannschaften des Bezirksturniers in Allmendingen qualifizieren sich für die Verbandsvorrunde der württembergischen Hallenmeisterschaft.