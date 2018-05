Acht Jugendliche haben in Weilersteußlingen ihre Konfirmation gefeiert. Weil es die Aufnahme der Jugendlichen als vollwertige Mitglieder in die Kirchengemeinschaft bedeutet, haben die vier Mädchen und vier Jungen auch aktiv an der Gestaltung des feierlichen Gottesdienstes mitgewirkt. Sie berichteten der Gemeinde in der auffallend gut besuchten Kirche, die dem einstigen Märtyrer Pankratius gewidmet ist, über ihren Weg seit dem vergangenen Jahr hin zum jetzigen Tag der Konfirmation.

Die Konfirmanden hatten bereits den Gottesdienst zum Reformationsjubiläum im vergangenen Jahr mit einem Luthervorspiel mitgestaltet, hatten Kontakt mit Konfirmanden aus Schelklingen und Gerhausen und widmeten sich in der Konfirmandenfreizeit in Erbstetten dem Grund der protestantischen Feier. Die Konfirmanden trugen die zehn Gebote vor.

Der Musikverein umrahmte mit einer kleineren Besetzung unter Leitung von Dennie Schuster den Festgottesdienst. An der Orgel war Jens Scherb aus Mundingen im Einsatz. Ein Grußwort an die Konfirmanden und die Gemeinde sprach der Kirchengemeinderatsvorsitzende Bernd Lamparter. Die Konfirmanden in Weilersteußlingen in diesem Jahr waren: Paul Herrmann und Antonia Scherb aus Ennahofen, Kim Laitenberger, Jamie Pokrivka, Sarina Schrade und Marvin Tesch aus Grötzingen, Saskia Weiss aus Weilersteußlingen und Simon Skrebba aus Tiefenhülen.