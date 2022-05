45. Pfingstfest der SG Altheim steht bevor

Bereits zum 45. Mal veranstaltet die SG Altheim ihr Pfingstfest von Samstag, 4. Juni, bis Montag, 6. Juni mit Jugendturnieren an allen drei Tagen. Der Jugendfußball stellt diesmal mit knapp 80 angemeldeten Mannschaften aus 25 verschiedenen Vereinen aus den Bezirken Donau, Donau-Iller und Riss wieder das sportliche Programm. Das routiniert organisierte Turnier ist für viele Jugendfußballer ein sportlicher Höhepunkt im Jahr, denn hier können die jungen Kicker vor zahlreichen Zuschauern ihr Können zeigen. Außerdem bekommen die teilnehmenden Spieler und Teams Preise.

Den Anfang der drei Turniertage machen traditionell am Samstag die F2-Junioren von 12.30 Uhr bis circa 15.30 Uhr. Am Nachmittag gibt es dann Herren- und Damenfußball. Um 13 Uhr stehen sich die Herren der SG Altheim II und des FV Bad Schussenried II gegenüber, danach um 15 Uhr ist Anpfiff für das Spiel zwischen der SGA I und der FC Krauchenwies/Hausen a.A. Abschließend um 17 Uhr spielen die Damen der SG Altheim gegen FC Rottenburg.

Am Sonntag starten ab 10 Uhr die Bambini bis circa 13 Uhr. Gespielt wird im mittlerweile bekannten Modus „Drei gegen Drei“ auf Minitore. Ab 13.30 Uhr dürfen dieses Mal erstmals die C-Juniorinnen mit einem Turnier an den Start gehen. Parallel hierzu findet das D-Jugendturnier statt. Angefeuert von ihrem zahlreichen Anhang werden dieses Mal Mädchen und Jungs dem runden Leder hinterherjagen.

Die Endspielrunden der beiden Turniere sind mit den Halbfinals ab etwa 16 Uhr geplant und enden mit den Finalspielen gegen 17.30 Uhr.

Der Pfingstmontag beginnt aus sportlicher Sicht mit den E-Jugendmannschaften um 11 Uhr, das Endspiel ist um 14.30 Uhr. Um 15 Uhr geht es in die Schlussphase der drei Altheimer Jugendturniertage mit den F1-Junioren, dem älteren des F-Jugendjahrgangs.

Zum Jugendfußball bietet die SGA ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm im beheizten Festzelt. Während der ganzen Tage ist für Verpflegung gesorgt. In der Kaffee- und Kuchenbar werden täglich selbst gebackene Kuchen und Torten serviert. Am Samstagabend ab 21 Uhr steigt im Festzelt die „Tomorrow Beats“-Party mit DJ Zero Gravity und einer Cocktailbar. Eintritt ab 16 Jahren gibt’s mit dem Party-Pass.

Am traditionellen Heimatabend am Sonntag spielen im Altheimer Festzelt die „Hot-Chilly“ zum Tanz auf. Zudem verspricht die SGA wieder ein äußerst unterhaltsames Programm mit dem Motto „Die ultimative Chartshow – das letzte Jahrhundert“. Dazu haben sich die Abteilungen der SG Altheim unterhaltsame Programmpunkte einfallen lassen

Am Montag beginnt um 9 Uhr der ökumenische Zeltgottesdienst. Für eine festliche musikalische Begleitung sorgt wie seit Jahren der Musikverein Öpfingen. Zum Mitsingen werden Liederzettel ausgeteilt.

Für die Freunde der zünftigen Blasmusik spielt im Anschluss an den Gottesdienst dann die Öpfinger Musikkapelle zum Frühschoppen auf. Ab 11 Uhr serviert die SGA ein leckeres Mittagessen.