40 Teams kämpfen beim Kneipentriathlon gegeneinander

Ein vorläufiger Teilnehmerrekord hat sich beim Kneipentriathlon in Allmendingen eingestellt. Der TSV trat zum vierten Mal als Veranstalter und Ausrichter auf und rund 40 Zweierteams traten zum Mitmachen an. Die drei Disziplinen Kegeln, Tischkickern und Dart mussten absolviert werden. Natürlich ging es ums Gewinnen, schließlich winkten den besten Duos Geld- und Sachpreise, doch der Spaß sollte wie bei den vorangegangenen Wettbewerben wieder ganz klar im Vordergrund stehen, was an der quirligen Betriebsamkeit und den neckischen Zurufe und Gespräche an den drei „Kampforte“ im Saal und im Untergeschoss auch zu spüren war.

Sehr zufrieden zeigte sich TSV-Chef Claus Dietz mit dem gesteigerten Interesse an dem spaßigen und geselligen Wettbewerb. Die Veranstaltung sprach zumeist Männerteams an, von denen sich einzelne extra für den Auftritt einheitliche T-Shirts zugelegt hatten, um schon dort den meist lustigen Teamnamen zu präsentieren. Frauen bildeten beim vierten Kneipentriathlon die Ausnahme und ihre Teilnehmerzahl war an einer Hand abzählbar, wobei die Disziplinen keine zu großen Kraftanstrengungen erforderten und unter dem olympischen Motto „Dabei sein ist alles“ standen.

Auf der Startliste war das Who is Who des Kneipentriathlons unter Pseudonym vermerkt. Aufgrund des Veranstaltungsnamens drehten sich viele Teamnamen um Alkohol, wie zum Beispiel mit „Bolzen Boys“, „Jägermeister“ und auch „Der Leopard und das Bier des Schreckens“. Dazu gesellten sich Bezeichnungen aus den Vornamen der Wettkämpfer oder auch Fantasienamen. Außerdem waren typische Allmendinger Bezeichnungen dabei, wie „Siedlungsgang“ und „Zigeuner-Schreck“. Beim Dart wurden achtmal drei Pfeile geworfen und beim Kegeln 20 Kugeln geschoben. Am Tischkicker mussten in der Endrunde zwei Gewinnsätze, wie beim Tennis, erreicht werden.“ Der fein säuberlich erstellte Zeitplan hatte sehr bald als überholt gegolten, weshalb eine Nachtschicht im Sportheim rasch als sicher galt.