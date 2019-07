360 Gäste beim Sommerfest der Firma Burgmaier

Die Geschäftsleitung der Firma Burgmaier hat alle Mitarbeiter mit ihren Familien zum jährlichen Sommerfest nach Allmendingen eingeladen. Gemeinsam mit den Kollegen verbrachten alle einen großartigen Tag auf dem Sportplatz in Allmendingen.

Pünktlich zu Beginn am Nachmittag brachen mit dem Eintreffen der ersten von rund 360 Gästen die Regenwolken der vergangenen Tage auf. Der geschäftsführende Gesellschafter Karl-Hugo Schick bedankte sich in seiner Begrüßungsansprache bei allen Mitarbeitern für ihren unermüdlichen Einsatz und die geleistete Arbeit, die ganz wesentlich zum Erfolg des Unternehmens beitrage. Besonders begrüßt wurden in diesem Jahr die Burgmaier-Pensionäre, die erstmals beim Sommerfest dabei waren und einen besonderen Dank galt auch den Mitarbeitern, die extra einen Kuchen gebacken hatten.

Wie in jedem Jahr wurden Mitarbeiter belohnt für das Einreichen von Verbesserungsvorschlägen. Neben einer Anerkennungsprämie, die jeder Mitarbeiter nach Einreichung seines Vorschlags erhält, nimmt er zusätzlich an der Tombola teil. Begehrtester Hauptpreis war ein Reisegutschein über 500 Euro. Als stolzer Gewinner konnte Jochen Sailer diesen Preis mit nach Hause nehmen. Neben Essensgutscheinen im Schützen in Laupheim oder der Brauereiwirtschaft in Berg konnten die Mitarbeiter auch einen Tankgutschein der Tankstelle Fuchs, einige Amazon-Gutscheine oder Gutscheine für den Baumarkt Toom gewinnen. Die Tombola wurde wie auch im vergangenen Jahr von Clifford Howald, Kaufmännischer Geschäftsführer, moderiert.

Für das Essen sorgte in diesem Jahr die Wirtin des Sportheims in Allmendingen Vittoria Leichtle mit ihrer traditionellen Pizza, aber auch hausgemachten Maultaschen oder Kasseler Braten mit Kartoffelsalat. Zusätzlich bereiteten Lorena und Noah Schick für den süßen Gaumen köstliche Crêpes zu und natürlich durfte der Eiswagen von Häfeles Hofeis nicht fehlen. Ein großer Dank galt dem TSV Allmendingen, Abteilung Fußball, der wie jedes Jahr tatkräftig beim Auf- und Abbau sowie der Bewirtung der Getränke mit anpackte.