Ein 33-Jähriger fuhr am Freitag gegen 16.20 Uhr mit seinem Motorrad auf der Kreisstraße von Grötzingen in Richtung Schmiechen. In einer Rechtskurve kam er aus bislang unbekanntem Grund nach links von der Fahrbahn ab.

Mehrmals überschlagen

Er fuhr gegen eine Böschung und überschlug sich mehrmals. Der Motorradfahrer kam leicht verletzt mit dem Rettungswagen ins Klinikum. Am Motorrad entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 3000 Euro.