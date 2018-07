17 Neuntklässler verlassen die Allmendinger Schule

17 Neuntklässler haben sich am Mittwoch in der Allmendinger Turn- und Festhalle aus der Gemeinschaftsschule Schelklingen-Allmendingen verabschiedet. Mit ihnen freute sich ihre Klassenlehrerin Julia Bösch über den erfolgreichen Hauptschulabschluss.

Bis zuletzt wurden die jetzt verabschiedeten Schüler in Allmendingen nach dem Bildungsplan der Werkrealschule unterrichtet. Erst wenn die letzten Werkrealschüler am Ende ihres neunten Schuljahrs mit dem Hauptschulabschluss als Berufsbildungsreife die hiesige Bildungseinrichtung verlassen, ist diese eine reine Gemeinschaftsschule.

In Vertretung der gegen Ende des Schuljahrs erkrankten Klassenlehrerin Julia Bösch hatte ihre Kollegin Sophie Stamm zusammen mit der neunten Klasse deren Abschiedsfeier vorbereitet. Bis zu Beginn blieb der Ablauf des von zwei Schülern moderierten Programms geheim. Selbst Rektor Jürgen Haas wusste nicht, wann er mit der Verabschiedung an der Reihe war. Nach der Begrüßung durch Klassenlehrerin Julia Bösch galt es erst einmal, die von Sophie Stamm per Fotopräsentation mit Kinderbildern vorgestellten Schüler zu erraten. In die Schule aufgenommen wurden Lukas Braig, Berkant Helal, Sebastian Knaisch, Sercan Koc, Aykut Mestan, Tim Orbe, Janik Stimpfle, Daniel Wegerer, Sabrina Almeida, Melisa Christoforou, Armendona Dautaj, Michelle Gorbatschow, Natalie Hähnel, Celina Luick, Melanie Maier, Michelle Maier und Jessica Mehrbreier vor neun Jahren durch Reinhold Krämer, den Leiter der damaligen Grund- und Werkrealschule Allmendingen. Verabschiedet wurden sie jetzt von Jürgen Haas, dem Rektor der Gemeinschaftsschule Schelklingen-Allmendingen. Belobigungen für gute Leistungen erhielten Tim Orbe und Sabrina Almeida. Jürgen Haas wünschte allen beruflichen Erfolg, Freude am Leben, Gesundheit und die Erfüllung realisierbarer Wünsche. An der Feier nahmen außer Eltern ud Geschwistern der frühere Rektor Reinhold Krämer, der frühere Schulrat Oswald Niemela wie auch Bürgermeister Florian Teichmann und sein Vorgänger Robert Rewitz teil. In rascher Folge wechselten sich Ansprachen, Spiele, Zeugnisübergabe und der Dank an die Lehrer ab.