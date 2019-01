Überraschungsumzug für die Kinder

Dass die Kinder der Kesslertreiber mit den Masken ihrer Eltern auf einem Umzug laufen dürfen, war am vergangenen Samstag für die Mitglieder der Narrenzunft Allmendingen Zigeunergruppe eine Überraschung. Auf dem Narrenplan der Zigeunergruppe stand das Ziel der Ausfahrt nicht – lediglich, dass es um 14 Uhr auf einen Überraschungsumzug, der für Kinder geeignet sein soll, gehen wird.

So traf sich die gesamte Narrenzunft mit Zigeunern und Kesslern wie gewohnt im Zunfthaus. Ein Bus wartete allerdings nicht, der die Narren zu ihrem Umzug fahren soll. Der stellvertretende Zunftmeister Markus Braig erklärte, dass der Bus leider nicht direkt zum Zunfthaus kommen kann, die Narren aber in der Einfahrt der Firma Rampf abholen wird. So machten sich alle gemeinsam dorthin auf den Weg und vor Ort wurde ihnen dann gesagt, dass der Überraschungsumzug in der Siedlung, einem kleinen Wohngebiet von Allmendingen Richtung Altheim, stattfinden wird.

Der Siedlungsumzug ist inzwischen schon zur kleinen Tradition der Anwohner der Siedlung geworden. Einige engagierte Anwohner aus verschiedenen Narrenzünfte der Siedlungsstraße haben diesen vor Jahren ins Leben gerufen, um auch mal im Häs durch die eigenen Straßen zu ziehen. Bei einer langen Fasnet, wie sie es in diesem Jahr ist, bleibt meist ein freier Tag im Narrenplan der beteiligten Zünfte, an dem dieser Umzug veranstaltet werden kann. Alle Kinder der Siedlung werden vorab eingeladen, sich zu verkleiden und Teil der ersten Laufgruppe des Umzuges zu sein. Mit dem Schlachtruf „Siedlungs-Power“ führten die Kinder zusammen mit der Höllgrabahex Stephanie Münchow den Umzug an, der um 15.15 Uhr in der Siedlungsstraße startete.

Neu am diesjährigen Siedlungsumzug war die Teilnahme der gesamten Narrenzunft Allmendingen, die sich mit ihrer Zigeunerkapelle, dem Zigeunervolk, dem Narrensamen der Kesslertreiber und den Kesslertreibern selbst den Kindern der Siedlung anschloss und den Umzug zusammen gestaltete.

Auch eine Abordnung der Höllahexa Ehingen bildete eine Laufgruppe des Umzuges. Zusammen zog der Narrenwurm durch die Schillerstraße und den Schlesienweg bis in den Ostpreußenweg, wo Anwohner Getränke und Selbstgebackenes bereitgestellt hatten. Nach einem kurzen Stopp und einer kleinen Stärkung wurde der Umzug zurück in die Siedlungsstraße geführt. Dort wartete für alle ein beheiztes Zelt, warme Getränke und ein Vesper zum kleinen Preis.

Während des Umzuges durften einige Kesslerkinder die Masken ihrer Eltern tragen, was sie mit Abstand zu den stolzesten Teilnehmern des Umzuges machte. Auch für die anderen Mitglieder der Allmendinger Narrenzunft war es schön, einen Umzug im eigenen Ort laufen zu können, ohne anschließend arbeiten zu müssen beziehungsweise an den eigenen Umzügen selbst nicht teilnehmen zu können aufgrund von Arbeitseinsätzen.

Einer der Hauptorganisatoren und Mitglied der Zigeuner, Hans Frank, erklärte nach dem Umzug im Zelt, wie der Siedlungsumzug zustande gekommen ist und kündigte an, dass der Gewinn des gesamten Umzuges an die Jugendarbeit des Musikvereins Harmonia Allmendingen und der Narrenzunft Allmendingen Zigeunergruppe gespendet wird. Insgesamt war es also ein rundum gelungener Umzug für die Veranstalter und auch für die eingeladenen Narrenzünfte.