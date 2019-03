Der TSV Allmendingen richtet am Samstag, 9. März, ein Hallenfußballturnier für Ü35-Mannschaften aus. Zwölf Teams aus verschiedenen Fußballbezirken nehmen teil, die zunächst in zwei Sechsergruppen aufeinandertreffen. In der Gruppe A treten neben dem Gastgeber TSV Allmendingen noch der SV Niederhofen, die SF Kirchen, der KSC Ehingen, der SV Erolzheim und der RSV Ermingen an, in der Gruppe B spielen die AH von Schelklingen-Hausen, der TSV Riedlingen, der TSV Blaubeuren, der VfL Munderkingen, die SF Bussen und die SF Schwendi. Das erste Spiel des Allmendinger Ü35-Turniers in der örtlichen Turn- und Festhalle wird am Samstag um 11.30 Uhr angepfiffen, die letzte Begegnung der Gruppenphase beginnt laut Spielplan um 16.20 Uhr; die Spielzeit pro Partie beträgt neun Minuten. Die besten zwei Mannschaften jeder Gruppe bestreiten anschließende das Halbfinale (ab 16.40 Uhr) und ermitteln dabei die Finalisten (Endspiel ab 17.50 Uhr). Vor dem Finale werden die Platzierungsspiele, beginnend mit der Partie um Rang elf, ausgetragen.