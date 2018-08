Öffentliches WLAN soll bald kommen

Schnelles Internet, öffentliches WLAN, Baugrundstücke für junge Familien und eine Weiterentwicklung des Kinderbetreuungsangebots – das waren einige der Themen, die Allmendingens Bürgermeister Florian Teichmann während seines Wahlkampfs zu Beginn des Jahres angesprochen hat. Seit dem 19. April ist er im Amt. Im Interview mit SZ-Redakteur Dominik Prandl erklärt er, wie es mit den Projekten in der Gemeinde vorangeht.

Herr Teichmann, Sie sind jetzt rund 100 Tage im Amt. Wie fühlt es sich an?

Sehr gut. Ich fühle mich sehr wohl und mit offenen Armen aufgenommen in Allmendingen. Ich habe viele tolle Kontakte mit der Bevölkerung.

Gibt es einen Aspekt in Bezug auf Allmendingen, den Sie erst jetzt während der Amtstage kennengelernt haben?

Was mir aufgefallen ist: dass die Allmendinger sehr gesellige Menschen sind. Ein tolles Erlebnis war zum Beispiel die Goldene Hochzeit des Ehepaars Glück, den Liederkranz und Musikverein musikalisch umrahmt haben. Das FiZ-Wochenende war ein herrliches Fest, was ich mit meiner Familie, Eltern und Großmutter besucht habe. Wir haben uns hier sehr wohlgefühlt und am Montagmorgen wollte meine Tochter wissen, auf welches Fest wir heute gehen.

Wie wurde denn der Shuttle-Bus zu den Teilorten angenommen, den Sie initiiert haben?

Leider nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte, die Resonanz war etwas enttäuschend. Darüber bin ich auch persönlich enttäuscht – da dies im Wahlkampf ein sehr präsentes Thema war und die Resonanz auf die Ankündigung auch sehr positiv war. Im September werde ich mit dem FiZ-Ausschuss darüber sprechen, wie es mit dem Bus weitergeht. Mit Abstand werden wir dann entscheiden, ob es möglicherweise eine einmalige Sache zum 25. Jubiläum war. Sehr gut angenommen wurden hingegen die Toiletten im Bürgerhaus, die erstmals am FiZ-Wochenende geöffnet waren. Das möchte ich weiterführen.

Schnelles Internet war auch ein Thema in Ihrem Wahlkampf. Wann können die Bürger damit rechnen?

Wir haben einen Förderbescheid über 730 000 Euro erhalten. Nach der Sommerpause werden wir unsere Ausschreibung für die Arbeiten an den Markt bringen. Es wird aber ein bisschen dauern, wir sind da auf die Nachbarn angewiesen, weil es eine durchgängige Verteilung geben muss. Klar ist aber: Wir müssen mit der Maßnahme bis Dezember 2019 fertig sein. Den größten Leidensdruck gibt es derzeit in den Teilorten, auf den Lutherischen Bergen. Nach der Fertigstellung der Maßnahme werden hier auch die größten Verbesserungen spürbar sein.

Die Ortsmitte wollen Sie ebenfalls attraktiver gestalten.

Ja, wir werden mit dem Gemeindemarketing Ideen entwickeln, die wir dann dem Gemeinderat vorstellen. Wir stehen da aber noch ganz am Anfang. Für frei verfügbares WLAN vom Rathausplatz bis zum Bahnhofsgebäude haben wir schon Angebote angefordert und auch schon teilweise welche erhalten.

Welches Projekt für Allmendingen liegt Ihnen denn besonders am Herzen?

Mehrere Projekte, aber eines ist sicherlich die Seniorenresidenz für Senioren und sozial schwächer Gestellte. Sie bietet die Möglichkeit, betreut zu wohnen. Ich hoffe, es gelingt uns, dass die Sozialstation Erbach mit einer Tagespflege nach Allmendingen kommt. Denn die Leute wollen möglichst lange in den eigenen vier Wänden wohnen. Da wäre eine Tagespflege vor Ort eine deutliche Aufwertung für die Gemeinde und würde die Fahrzeiten der Bürger erheblich verkürzen.

Ist das Angebot der Kinderbetreuung in der Gemeinde ausreichend?

Momentan reichen die Plätze, perspektivisch müssen wir aber schauen, wie es sich entwickelt. In Allmendingen haben wir mit dem Kindergarten St. Maria und Kinderhaus Don Bosco zwei kirchliche Einrichtungen, welche eventuell erweitert werden können. Auch sollte man in diesem Zuge darüber nachdenken, welche Möglichkeiten ein dritter Kindergartenstandort hätte. Im Kindergarten St. Maria wird derzeit die Möglichkeit geschaffen, dass es ein Mittagsessen gibt und die Betreuungszeiten ausgedehnt werden können. Das Kinderhaus Don Bosco bietet in seinen Räumlichkeiten eine Ganztagsbetreuung an.

Wie sieht es mit Bauplätzen, auch fürs Gewerbe, aus?

Bauplätze schaffen wir derzeit in Allmendingen an der Bahnhofstraße und in Schwörzkirch, die Nachfrage nach Wohnbauland ist aktuell sehr groß. Besonders bei der Vergabe von Bauplätzen in der Teilorten werden wir darauf achten, dass die Bürger aus den Ortsteilen als erstes zum Zug kommen. Wir haben den Bebauungsplan für das Gewerbegebiet Schwenksweiler angestoßen, da laufen aktuell noch die naturschutzrechtlichen Untersuchungen. Die Berichte werden uns nach der Sommerpause vorliegen, sodass wir in die weitere Planung einsteigen können. Im Innenbereich ist das ehemalige Grundstück von Blumen Haimerl beim Friedhof ins Eigentum der Gemeinde übergegangen. Wir wollen dort nicht-störendes Gewerbe, ohne beziehungsweise mit niedrigen Lärm-Emissionen, ansiedeln. Es gibt schon für beide Gebiete Interessenten. Da wir noch im Planungsverfahren sind, haben uns noch nicht mit einer Bauplatzvergabe beschäftigt.

Wird das Waldfreibad bald auf der Agenda des Gemeinderats stehen?

Das lassen die aktuelle finanzielle Situation und die bevorstehenden Pflichtaufgaben der Gemeinde nicht zu. Seien Sie aber versichert, dass ich die Fördermöglichkeiten für eine Sanierung oder einen Neubau sehr genau beobachte. Ein Neubau des Feuerwehrgerätehauses auf den Lutherischen Bergen ist aber gerade ein deutlich präsenteres Thema in meinem Alltag.

