Ältester Verein Allmendingens wird 180

Der Liederkranz Allmendingen hat ein beachtliches Alter erreicht: Der älteste Verein Allmendingens feiert in diesem Jahr bereits sein 180-jähriges Bestehen. Doch auch die Vereinsmitglieder werden älter. „Wir sind nicht mehr die Jüngsten“, sagt der Vorsitzende Gregor Baur, der sich um Nachwuchs sorgt.

1838 wurde der Liederkranz gegründet, damals noch ein Männergesangverein, seit 1973 singen Männer und Frauen zusammen. Heute hat der Verein 37 aktive Mitglieder, die – wenn es auf ein Konzert zugeht – auch fast alle zu den Proben kommen. „Viele Chöre in der näheren Umgebung gibt es heute gar nicht mehr“, sagt Gregor Baur. „Wenn ein Baum von unten keine neuen Triebe bekommt, stirbt er irgendwann ab.“ Er mache sich Sorgen wegen einer ähnlichen Zukunft für den Liederkranz. „Es ist nur eine Frage der Zeit“, sagt er.

Vieles habe sich in den vergangenen Jahrzehnten geändert. „Früher gab es nicht viel außer Sport“, erinnert sich der 70-Jährige, „da gab es nur Singen“. Auch habe man sich früher mit der Familie draußen auf die Haustreppe gesetzt und miteinander gesungen. „Welcher junge Mensch singt heute noch?“, fragt Baur. „Selbst an den Schulen gibt es oft nichts mehr.“ Dabei mache gemeinsam zu singen so viel Spaß. „Das muss man erleben“, sagt der Vorsitzende des Liederkranzes. Die Vereinsmitglieder hätten viele schöne Stunden, wobei der Sängerball ein Höhepunkt im Jahr sei. Dass keine Jüngeren nachkommen, sei vor allem ein gesellschaftliches Problem, sagt Baur. Keiner wolle mehr Verpflichtungen haben, neben dem Beruf bleibe wenig Zeit. Hinzu komme, dass das Unterhaltungsangebot heute so vielfältig ist.

Die Kraft lässt nach

Der Altersdurchschnitt im Verein sei heute „relativ hoch“, sagt Baur, der selbst seit 55 Jahren Mitglied ist. Die Mitglieder seien 60 bis 85 Jahre alt, was auch Auswirkungen auf die Vereinsarbeit habe. „Ab einem gewissen Alter lässt die Stimme etwas nach“, erklärt er. Auch gebe es mehr Ausfälle wegen Krankheiten oder anstehenden Operationen. „Die Kraft lässt im Alter nach und alles wird schwieriger“, sagt Baur aus eigener Erfahrung.

Der Liederkranz decke das ganze Spektrum ab, erklärt der Vorsitzende, singe etwa bei Hochzeiten und Ehrungen und runden Geburtstagen. Natürlich würde vielstimmig gesungen, „da braucht man mehr Disziplin, als wenn man mal eben so singt“, sagt Baur. Dass nicht jeder zu jeder Probe kommt, könne man „den Leuten nicht verwehren“, erklärt der 70-Jährige. Wenn man sich aus dem Berufsleben verabschiede und in den Ruhestand trete, stünden auch häufig andere Sachen im Vordergrund. Manche würden Urlaub machen oder sich auf die Familie konzentrieren.

Die Mitglieder – die Frauen sind in leichter Überzahl – kommen aus Allmendingen und Altheim. „Ein Mitglied fährt auch von Laupheim zu uns, ein anderes aus Illertissen“ – beide seien weggezogene ehemalige Allmendinger. Dienstag ist immer der Probeabend vom Liederkranz, hinterher gibt es „eine gemütliche Nachsingstunde“, so Baur. Wenn es auf ein Konzert zugehe, würde auch samstags geprobt. Für die Proben steht ihnen das Bürgerhaus offen. Früher habe man auch mal in Schulräumen geübt, erklärt Baur. „Die Gemeinde unterstützt uns.“ Höhepunkte im Jahr sind, neben dem Sängerball, das kleine Sängertreffen, das FiZ-Fest, das Adventssingen im Bürgerhaus, die Weihnachtsfeier der evangelischen Kirche, der Seniorennachmittag und auch beim Volkstrauertag tritt der Liederkranz auf.

Das Jubiläum feiert der Liederkranz mit einem Festabend in der Turn- und Festhalle am 12. Mai. Trotz der Freude über das 180-jährige Bestehen: „Die Sorgen überwiegen, weil nichts nachkommt“, sagt Baur.

Konzertabend

Das Jubiläum feiert der Liederkranz Allmendingen am Samstag, 12. Mai, mit einem Konzertabend in der Turn- und Festhalle Allmendingen. „Von ällem ebbes, für jeden was“ lautet das Motto des Festabends. Mit dabei ist auch der Gastchor Jenaer Liederkranz. Die Freundschaft kam durch ein ehemaliges Allmendinger Mitglied zustande, das in seine alte Heimat Jena zurückgegangen ist. Gesungen wird alles – vom deutschen Volkslied bis zur Filmmelodie. Der Eintritt zum Konzert ist frei, Beginn ist um 20 Uhr.