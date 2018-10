Rentner schanzt in Kreisverkehr und prallt gegen Baum – zwei Schwerverletzte

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in Aichelberg sind mehrere Menschen verletzt worden. Ein Auto fuhr dabei ungebremst in einen Kreisverkehr. Nach Angaben der Polizei entstand ein hoher Sachschaden.

Gegen 6.30 Uhr war ein aus Richtung Bad Boll kommender Mercedes ungebremst in den Kreisverkehr an der Weilheimer Straße eingefahren. Das mit drei Insassen besetzte Auto prallte gegen einen Baum. Eine 82-Jährige und eine 78-Jährige erlitten schwere Verletzungen.

Auch der 83-jährige Fahrer wurde von Notarzt und Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Bei ihm waren gesundheitliche Beschwerden eingetreten. Ob diese auch für den Unfall ursächlich waren, ist Gegenstand weiterer Untersuchungen. Die Polizei ermittelt.

Unfallzeugen oder Zeugen, die den Mercedes unmittelbar vor dem Unfall fahren sahen, werden um Kontaktaufnahme mit dem Polizeirevier Uhingen unter der Telefonnummer 07161/93810 gebeten. An dem Unfallwagen entstand Totalschaden in Höhe von 17 000 Euro. Der Schaden an den Verkehrseinrichtungen beträgt zirka 3000 Euro.

