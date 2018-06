Die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Verkehrskommissariat Esslingen ermitteln derzeit gegen einen sogenannten „Unfallbumser“. Er soll durch provizierte Verkehrsunfälle seine Versicherung betrogen haben.

Der Mann stehe nach Angaben der Staatsanwaltschaft und dem Verkehrskommissariat in dringendem Verdacht in den Jahren 2014 bis 2017 mindestens elf Verkehrsunfälle provoziert und von den Versicherungen knapp 60 000 Euro zur Schadensregulierung gefordert und größtenteils auch erlangt zu haben.

Hinweis gab eine Versicherung

Auf die Spur des 26-Jährigen kam die Polizei durch den Hinweis einer Versicherung. Mehreren Unfallversicherungen war aufgefallen, dass der Mann in den vergangenen Jahren immer wieder Schäden angezeigt hatte. Aufwändige Ermittlungen hätten laut Mitteilung bis jetzt elf Verkehrsunfälle im Bereich Esslingen und Stuttgart ergeben, die er vorsätzlich verursacht haben soll.

Der 26-Jährige habe hierbei drei hochwertige BMW benutzt, die immer an verschiedenen Stellen beschädigt worden waren. Da der Tatverdächtige als Fahrzeuglackierer arbeitet, gehen die Ermittler davon aus, dass er womöglich größtenteils die Schäden selbst reparierte und so die Auszahlungen der Versicherungen in die eigene Tasche steckte.

Der 26-Jährige macht bislang von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch.