A8-Parkplatz bald für halbes Jahr teilweise gesperrt

Wegen Bauarbeiten im Rahmen des Bahnprojekts Stuttgart-Ulm wird die Park+Mitfahren-Fläche, kurz P+M-Fläche, nahe der A8-Anschlussstelle Aichelberg ab Montag, 15. April, bis voraussichtlich Ende Oktober dieses Jahres teilweise gesperrt. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, werde dort während der kommenden Monate ein Erdbauwerk mit Ausbruch- und Aushubmaterial erstellt, das im Rahmen des Bahnprojekts Stuttgart-Ulm beim Bau des Albvorlandtunnels anfällt.

Der nördliche Strang der P+M-Fläche soll demnach aber erhalten bleiben, so dass auf dem Parkplatz weiterhin 50 bis 60 PKW parken können. Bisher sind offiziell 150 Parkplätze ausgewiesen.

Zur Verwertung des Aushub- und Tunnelausbruchmaterials werden laut Mitteilung im Bereich der Autobahnanschlussstelle Aichelberg dauerhaft so genannte Seitenablagerungen aufgeschüttet. Die Fläche dafür liegt nördlich der A8. Östlich und nördlich werden die Seitenablagerungen von der Landstraße L1214 und der Kreisstraße K1427 begrenzt. In diesem Bereich wird eine Entwässerung hergestellt und auf den bereits bestehenden Lärmschutzwall weiteres Erdmaterial aufgeschüttet. Der Platzbedarf dafür und Sicherheitsgründe machen die am 15. April 2019 beginnende Teilsperrung der P+M-Fläche Aichelberg erforderlich.

Vorbereitende Arbeiten für die Entwässerung und die Erdschüttung hätten demnach bereits begonnen. Der Transport und der Einbau der Erdmassen mit im Schnitt rund 100 LKW-Fuhren am Tag beginnen voraussichtlich Ende April. Sowohl die Entwässerungs- als auch die Schüttarbeiten finden zunächst im nordwestlichen Bereich der Seitenablagerung statt.

Auftraggeber wie ausführende Baufirma seien nach Bahn-Angaben darum bemüht, dass die weitere Nutzung des Parkplatzes möglichst wenig beeinträchtigt wird. Es könne jedoch notwendig werden, die Parkfläche kurzzeitig ganz zu sperren, dann aber möglichst während der Pfingst- oder Sommerferien. Darüber werde die Bahn aber rechtzeitig gesondert informieren, heißt es.