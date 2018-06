A8-Ausfahrt nach Unfall gesperrt

Bei einem Unfall in der Ausfahrt der A8 bei Aichelberg ist am Montag gegen 16 Uhr ein Schaustellergespann umgekippt. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, ist die Ausfahrt von Ulm kommend in Richtung Stuttgart deshalb derzeit gesperrt. Ein Abschleppdienst sei auf dem Weg, so die Polizeisprecherin.

Das Schaustellergespann fuhr die A8 von Ulm kommend bei Aichelberg ab, um am Maientag in Göppingen aufzubauen. Aus bislang noch unbekannten Gründen kippte der Anhänger in der Kurve um. Die Ausfahrt ist seither blockiert.

Die Feuerwehren aus Gruibingen und Aichelberg sind im Einsatz. Nach Angaben der Polizei wurde niemand verletzt. Die Bergung gestaltet sich jedoch schwierig. Ein Kran musste angefordert werden. Wie lange die Sperrung bestehen bleibt, ist unklar.