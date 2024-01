Zwei Gäste aus der Eiszeit in Konstanz

Von d’r Alb ’ra: Ein kleines Mammut aus Elfenbein wurde 2006 in der Vogelherdhöhle im Alb-Donau-Kreis gefunden – eines der ältesten Kunstwerke der Menschheit. In diesem Jahr ist es im Archäologischen Landesmuseum in Konstanz zu sehen.

(Foto: Manuela Schreiner/ALM )