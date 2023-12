Zwei Freiburger sind mit einem akustischem Memory erfolgreich

ozart grinst. Hinter seinem Kopf wiehert ein Pferd und miaut eine Katze. Eine Trompete und ein Rennwagen sind auch noch auf dem Deckel des Spiels klang² zu sehen. Im Inneren des Kartons befinden sich 20 schmale, quadratische Bausteine. Sonst nichts. Spartanischer kann ein Spiel nicht sein, denkt man auf den ersten Blick. Aber es geht hier auch nicht um das Sehen, sondern um das Hören. „Deine akustische Spielesammlung“, lautet der Untertitel. Klangquadrat ist nicht nur ein Spiel, sondern besteht aus mehreren Spielen, die über eine App angesteuert werden. Man kann klassische Musik hören oder Tierstimmen, Sprichwörter oder Vogelstimmen. Wie bei einem Memory gibt es ein Paar, das zusammengehört. Mit dem Unterschied, dass es sich dabei nicht um Bilder, sondern um Klänge handelt. Und dass nicht der gleiche Klang gesucht wird, sondern der, der das Gehörte richtig ergänzt.

Höchste Zeit, einmal den Selbstversuch zu wagen. Die App ist heruntergeladen, der NFC-Reader beim Handy aktiviert, das Spiel „Weihnachtslieder“ angetippt. Das ausgewählte Plättchen wird auf die Handyrückseite gelegt - der Beginn von „Morgen, Kinder, wird’s was geben“ erklingt, gespielt von einer Blockflöte. Beim nächsten Stein hört man das Ende von „Kommet ihr Hirten“ - kein Treffer.

Kein vergleichbares Produkt auf dem Markt

„O Du Fröhliche“ wird richtig zusammengesetzt - zur Belohnung erklingt das ganze Lied auf dem Handy. Bei 20 Steinen wird das Spiel zur echten Herausforderung, da man sich nicht nur die Melodiefetzen, sondern auch die Position des Klangquadrats auf dem Tisch genau merken muss. Aber es gibt auch ganz leichte Lernspiele für Kinder wie „Tierstimmen“, wo Tiergeräusche den passenden Tieren zugeordnet werden. Klang² ist leicht und komplex, traditionell und innovativ. Das macht das Spiel, das gerade mit dem Pädagogischen Medienpreis 2023 ausgezeichnet wurde, erklärungsbedürftig, zumal es kein vergleichbares Produkt auf dem Markt gibt.

Erfunden haben es Sebastian Oberlin und Adrian Rennertz. In ihrem unverputzten Freiburger Büro steht ein Stapel Spiele versandfertig auf dem Boden, ihr Business-Plan ist von Hand auf ein Plakat gemalt. 35.000 Exemplare haben die beiden in vier Jahren verkauft - besondere Nachfrage besteht in Kitas, Schulen, Altersheimen, in der Ergotherapie und der Blindencommunity. „Es ist ein generationsübergreifendes Spiel für die ganze Familie. Das kann der Enkel mit dem Opa spielen - dann trifft ein Digital Native auf einen Digital Immigrant“, sagt Oberlin.

Hinter klang² stecken ein Geigenbauer und ein Informatiker

Der 43-jährige Geigenbauer, der parallel zum Spielegeschäft noch seine Werkstatt betreibt, hatte die Idee für das Spiel schon seit Schulzeiten, als er im Musik-Leistungskurs Melodien untersuchte, die aus Frage und Antwort, Vorder- und Nachsatz bestehen. Musikalische Paare also, die fest miteinander verbunden sind. Das bewusste Zuhören wurde Oberlin schon als Kind vermittelt, da er Violine nach der Suzuki-Methode lernte. Musik als Muttersprache - ohne Notenlesen, nur über das Gehör. „Mit den Ohren sehen“, sagt Oberlin.

Bei Adrian Rennertz (37) stieß er mit seiner Spielidee auf offene Ohren. Kennengelernt haben sich die beiden auf einem Waldspaziergang. Rennertz hat Informatik studiert und als Programmierer und Medienkünstler gearbeitet. Die NFC-Chips (Near Field Communication), die in den Klangquadraten eingearbeitet sind, werden über die Funkfrequenz des Handys mit Strom versorgt. Mit ihnen kann man bargeldlos bezahlen. Und nun auch spielend sein Gehör schulen. „Ich fand es interessant, die NFC-Technologie zu verstecken. Und diese mit dem Spiel sozusagen in die Mitte der Gesellschaft zu führen“, sagt Rennertz. Den ersten Prototypen 2019 startete man mit fünf verschiedenen Spielen, finanziert durch eine Crowdfunding-Kampagne. Mittlerweile sind es 15. Eines davon ist eine Klangwerkstatt, mit der man selbst Spiele kreieren kann. Eine Kunde hat schon eine Bud-Spencer-Terence-Hill-Edition entworfen, ein anderer Shakespeare-Zitate in der Mitte zerschnitten. Einen Investor, den sie über einen Auftritt in einer Fernsehsendung gewonnen hatten, haben sie wieder fortgeschickt. Sie möchten unabhängig bleiben. Und regional produzieren - das Holz für die aufwendigere Ausgabe wird im Schwarzwald verarbeitet, die Plättchen aus dem Buchbindermaterial Napura kommen aus Stuttgart.

Neue Spieleversion für Schulen

Nun gilt es, das Produkt noch wirtschaftlich zu optimieren. Deshalb möchte man in Zukunft für weitere Spiele, die neu entwickelt werden, eine Gebühr verlangen und auch den englischsprachigen Markt bedienen. Eine ganz neue Spieleversion, die mit QR-Codes anstatt der NFC-Chips arbeitet, ist für Schulen interessant, weil sie von Tablets gelesen werden können. Und dann legen die beiden selbst die Klangquadrate aus und spielen eine Runde „Sprichwörter“. Wer die Wahl hat - lacht am besten. Kein Treffer.