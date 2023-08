Zum Tod des Dichtermalers Bruno Epple

„Die Schriftsteller sehen in mir einen beachtlichen Maler, die Maler in mir einen beachtlichen Schriftsteller — sie finden das, was ich schreibe, ganz bildhaft, während die Schriftsteller das, was ich male, zum Bedichten finden“. Das ist ein oft zitierter Satz von Bruno Epple, in dem der im Alter von 92 Jahren in Allensbach verstorbene Malerdichter seine Mehrfachbegabung beschrieb. Augenzwinkernd, über diese Gabe selbst verwundert, aber nicht ohne Stolz.

Es gibt nicht viele Kreative von Epples Art. Noch in der Romantik hatte ein mehrfach Begabter die Vereinigung aller Künste im Sinn. Poesie und Musik, Malerei und Skulptur galten als unzertrennliche Bestandteile ganzheitlichen Seins. In unserer Zeit ist die Idee vom Gesamtkunstwerk abgelaufen. Der Maler Epple schuf auf seinen Bildern nicht nur das seltsame Puppenvolk der dickgliedrigen Straßenkehrer, Postboten, der Bauern auf dem Feld, der starr blickenden mondbusigen Marktfrauen, der Angler. In einer früheren Schaffensphase knetete, rollte, schnitt und formte er wie ein Bäcker auch Tonfiguren nach biblischen Motiven. „Keramik ist etwas Schönes“, kommentierte er seine Botschaften der Bibel.

Epple hat die Figuren der Kirche St. Pankreatius in Wangen, auf der Höri übereignet, wo er in seinem in den 1960ern erbauten Haus mit einem grandiosen Blick auf den Untersee lebte. Seit dem Tod seiner Frau Doris allein, aber nicht einsam, wie er seinen Besuchern versicherte. Dass der Lehm für die Tonfiguren aus Einsiedeln kam, mit seiner Abtei der größte Wallfahrtsort der Schweiz, gibt den Miniaturen einen zusätzlichen Heiligenschein.

„Ich will malen, zeichnen, schreiben und — dichten“, hatte schon der Schüler Bruno am 28. August 1947 in sein Tagebuch geschrieben. Er hatte begeistert Werke von Adalbert Stifter gelesen. Ein Jahr darauf, im Alter von 17 Jahren, schrieb er „Schicksal“, eine Tragödie in fünf Akten in Blankversen. Anspruchsvoll, der Anfang. Bald folgten mehrere Sonette, auch das Gedicht „Allerseelen“. Es erschien im „Schwarzwälder Boten“, Epples erste Veröffentlichung. Mit 24 Jahren malte der Lehramtsstudent der Münchner Ludwig–Maximilians–Universität auf einem Schuhkarton das erste Bild. „Das Stellwerk am Zeller–See“, so der Titel.

Und schon das Premierenbild wies Stilmerkmale der naiven Malerei auf und deutete die Laufrichtung an, die der künstlerische Autodidakt Epple nehmen sollte. Seine Bilder erzählen in altmeisterlicher Manier überwiegend Geschichten aus der Seeheimat. Epple nahm aber auch Anleihen aus der Mythologie, Geschichte und Literatur. Irritiert von der Intensität dieser schlitzohrigen „Naivität“ des Werks stellte Walser fest: „Sobald man diese Bilder betrachtet, fangen sie an, den Betrachter zu betrachten und sie hören, solange man sie betrachtet, nicht damit auf. Also bitte, sage ich, nachdem ich mich jetzt wieder eine zeitlang habe von Epple–Augen betrachten lassen, für heute reicht es, ein anderes Mal wieder, du raffinierte Unschuld du.“

Epples Bilder wurden zum ersten Mal 1965 in Bad Krotzingen ausgestellt. Den Durchbruch als Maler erlebte der Studienrat am Radolfzeller Gymnasium kurze Zeit später im Norden. Mit drei Ausstellungen in Hamburg zwischen 1969 und 1975 wurde er bekannt. Dabei scherte sich der Künstler wenig um Trends, Moden oder Stile. Er blieb sich treu. Zuletzt stellte die Stadt Radolfzell 2015 in einer Retrospektive sein malerisches Werk aus.

Der Schriftsteller Epple stand dem Maler nicht nach. 1967 veröffentlichte Epple seinen ersten Gedichtband. „Dinne und Dusse“, alemannische Gedichte vom Hegau und Untersee. Mundart und Literatur? Das war zu dem Zeitpunkt, am Vorabend der studentischen Revolte, ein Tabubruch. Auch wenn Walser in seiner „Heimatkunde“ (1968) dagegen hielt und den Dialekt als „eine Art Goldreserve“ lobte, „die dem hochdeutschen Papier zugrunde liegt“ und genauso wichtig sei, wie die untergegangene Kindheit.

Eine Konjunktur erlebte die Mundart eine Dekade später. Das dazugehörige Stichwort lautet: neuer Regionalismus. Epple konnte alles. Alemannisch und Hochdeutsch. In Hochdeutsch hat er beispielsweise die autobiografisch grundierten Prosastücke „Vor allem der See“ (2009) verfasst. Aber auch sein Lesebuch „Erntedankfest“ (2011), das einen Rückblick auf sein literarisches Schaffen gibt, muss erwähnt werden.

Was immer Epple zur Sprache brachte, es wurde zum Ereignis. Was immer er schrieb, war augenhaft, zugleich sprachfreudig in Wort und Ausdruck, von Rhythmus bewegt, mit ansteckender Freude am Darstellen und Erzählen. Überschrieben hat Walser sein Vorwort übrigens mit „Das Dasein feiern“. Nichts anderes macht Epple. Dabei machte er die Welt schöner, als sie ist.