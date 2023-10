Wild auf Theater: Immer mehr Intendantinnen in Deutschland

nzwischen werden mehrere große und wichtige Schauspielhäuser der Republik von Intendantinnen geleitet. Die Regisseurinnen Karin Beier und Shermin Langhoff sind für die Geschicke des Hamburger Schauspielhauses und Berliner Maxim Gorki Theaters zuständig, während die Dramaturginnen Sonja Anders und Barbara Mundel das Schauspiel Hannover und die Münchner Kammerspiele leiten. Diese Spielzeit sind nun gleich zwei Leitungsposten mit Intendantinnen neu besetzt worden. Am Deutschen Theater Berlin ist die Dramaturgin Iris Laufenberg angetreten, in Essen haben die Regisseurin Selen Kara und Dramaturgin Christina Zintl die Leitung des Grillo Theaters übernommen. Gemessen werden die neuen Theaterchefinnen vor allem daran, für welches ästhetische Programm sie stehen und wie sie ihr Theater leiten. Wichtig in diesem Zusammenhang sind die Gegebenheiten in der jeweiligen Stadt. Auf welches Publikum die neuen Teams treffen und ob es ihnen gelingt, eher kunstferne Städter fürs Theater zu gewinnen.

Berlin ist als schwieriges Terrain bekannt. Jedes neue Leitungsteam eines Theaters kann mit einem aufmerksamen, aber auch kritischen Publikum rechnen, während es unter strenger Beobachtung der Hauptstadtmedien steht und sich an anderen Bühnen wie dem Berliner Ensemble oder der Schaubühne messen lassen muss. Iris Laufenberg und ihr Team, so der erste Eindruck, haben sich davon nicht beeindrucken lassen, sondern thematisieren zuerst einmal, was es mit diesem „Deutsch“ auf sich haben könnte, das das Haus in der Mitte der Hauptstadt so selbstbewusst im Titel führt.

Iris Laufenberg steht für ein Theater der flachen Hierarchien

Wie eine Antwort aussehen könnte, wissen wir unter Umständen nach über 20 Premieren am Ende einer Eröffnungssaison, in der Klassiker eher nicht, dafür aber heutige Auseinandersetzungen mit klassischen Texten vorkommen. Anstatt für Heinrich von Kleists „Penthesilea“ hat man sich zum Beispiel für Nino Haratischwilis Neudeutung „Penthesilea: Ein Reqiem“ und für eine Autorin entschieden, die sich innerhalb kurzer Zeit in der Upperclass der sprachlich anspruchsvollen Roman- und Bühnenautorinnen etablieren konnte. Haratischwili wird ihren Text Anfang des nächsten Jahres selbst inszenieren und belegt zusammen mit anderen, dass die neue Intendantin und ihr Team für ein Theater der flachen Hierarchien steht.

Iris Laufenberg, die mehrere Jahre das Berliner Theatertreffen leitete und zuletzt in Graz äußerst erfolgreich ein abgelegenen Theater in die zeitgenössische Spur und in die überregionalen Schlagzeilen gebracht hat, beschäftigt in ihrer ersten hauptstädtischen Spielzeit vor allem Regisseure und Regisseurinnen, die noch nicht furchterregend berühmt sind. Das beste Beispiel dafür ist die erste überregional bedeutsame Uraufführung, die mit dem neuesten Theatertext eines der derzeit wichtigsten Autoren bestritten wird, aber mit einer Regisseurin aufwartet, an deren Namen man sich noch gewöhnen muss. Rainald Goetz’ „Baracke“ ist ein sprachliches Kabinettstück und eine Zertrümmerung von Illusionen, die wir mit Begriffen wie Liebe, Heirat und Familie verbinden. Dass die drei Hauptfiguren Uwe, Uwe und Beate heißen, ist kein Zufall. Für Goetz steht der rechtsradikale nationalsozialistische Untergrund (NSU), der vor 20 Jahren neun Männer mit Migrationshintergrund bestialisch ermordete, für die kleinste Zelle der Gesellschaft, genannt Familie. Dem kann man folgen, schließlich hat das rechtsextremistische Terrortrio aus Jena sich wie eine schnucklige Campingfamilie inszeniert.

Die begeisterten Reaktionen von Publikum und Presse zeigen, dass die Hauptstadt dankbar ist für Goetz’ Hinweis, dass wir angesichts der erdrückenden aktuellen Kriegs- und Krisenlagen nicht vergessen sollten, dass sich im Kern des bundesrepublikanischen Gemeinwesen spätestens seit den NSU-Morden ein rechter Mord- und Modergeruch ausgebreitet hat, der zu lange nicht wahrgenommen wurde. Der Applaus galt aber auch der jungen Regisseurin Claudia Bossard, die sich zusammen mit den Schauspielern derart intensiv und spielerisch mit Goetz’ Theatertext auseinandergesetzt hat, dass man gespannt sein darf, was sie demnächst inszeniert.

Doppelspitze Selen Kara und Christina Zintl

In Berlin sollte man groß denken, in Essen scheint es angebracht zu sein, sich zuerst einmal damit zu beschäftigen, dass das Grillo Theater in einer Stadt steht, mit der wir Begriffe wie Stahl und Wirtschaftswunder, aber auch heute nicht mehr gebräuchliche Zuschreibungen wie „Gastarbeiter“ verbinden. Im Zentrum des Ruhrgebiets funktionierte das wie in der Automobilstadt Stuttgart. Männer mit Migrationshintergrund trugen mit dazu bei, dass Deutschland nach dem II. Weltkrieg eine führende Wirtschaftsnation werden konnte. Damals waren die Menschen noch wild auf Theater, heute muss man sie vom Netflix-Sessel weg locken.

Für die weibliche Doppelspitze in Essen bedeutet das, dass man einen Teil der Einkaufspassanten da draußen für einen ersten Spielplan begeistern möchte, der mit einem Mix von Uraufführungen neuer Stücke und spärlichen Inszenierung klassischer Theatertexte aufwartet. Daneben steht eine Premieren wie „Star Crossed Lovers. Romeo und Julia in Katernberg“, mit der man sich mit Shakespeares Liebestragödie und Texten Essener Jugendlicher in einen Stadtteil wagt, wo Menschen leben, die eher nicht ins zentrale Grillo Theater gehen.

Sollten sie vielleicht aber doch tun, schließlich steht dort gerade die Eröffnungsinszenierung der Co-Intendantin Kara auf dem Programm, die schon länger mit der Romanautorin Fatma Aydemir zusammen arbeitet. Aydemir hat zum Essener Neustart ihren ersten Theatertext geschrieben und legt mit „Doktormutter Faust“ eine Goethe-Überschreibung vor, in der es neben aktuellen identitätspolitische Fragen natürlich auch um einen gewissen Herrn Faust geht, der ein geradezu teuflisches Interesse an einem noch sehr jungen Mädchen entwickelt, das am Ende nur noch klagen kann: „Heinrich! Mir graut’s vor dir“.

Da passt es ganz gut dazu, dass die Essener Doppelspitze wie auch die Kollegin in Berlin für eine angstfreie Binnenatmosphäre im Theater sorgen will und sich mit Blick auf die raue Wirklichkeit außerhalb des Theaters die Frage stellt, wo denn nun das Essener Herz pocht und ob man sich nicht doch auf viele Herzen einstellen sollte. Eines, das ist wohl sicher, pocht für die neuen Intendantinnen. Im Norden der Stadt lebt Selen Karas Mutter.