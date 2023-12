Wie rettet man die Zukunft? Andrew Legges Science-Fiction-Fantasy „LOLA“

{:tag :drop_initial__01, :attrs {:class „character“, :displayname „a_initial“, :name „drop_initial__01"}, :content ["A"]} lles beginnt mit zwei Schwestern, Martha und Thomasina. Sie sind Waisen und recht wohlhabend, sehen gut aus und leben in einem wunderbaren großen Haus auf dem südenglischen Land. Es dauert nur Sekunden, da beamed uns der irische Regisseur Andrew Legge in seiner filmischen Zeitreise „LOLA“ zurück in die späten 1930er-Jahre. Es ist die Welt von Virginia Woolf, von T.S. Eliot, den Cambridge Five, von Winston Churchill und von Alan Turing, der die codierte Kommunikation der Deutschen im Zweiten Weltkrieg entschlüsselte - der Goldene Herbst des British Em-pire.

Martha und Thomasina haben viel Zeit, um herumzutüfteln, sie sind ziemlich klug und experimentierfreudig und so erfinden sie eine merkwürdige Maschine namens LOLA. Es handelt es sich um eine Art Zeit-Sicht-Gerät, mit dem sie wie mit einem Fernseher in die Zukunft blicken können. Die jungen Frauen benutzen das Gerät zunächst, um ihre eigene Zukunft zu erforschen und entdecken dabei zum Beispiel im Jahr 1973 David Bowie.

Eingriff ins Rad der Geschichte

Doch sehr bald verliert dieses Vergnügen seine Unschuld: Die Schwestern erfahren auch vom bevorstehenden Zweiten Weltkrieg und warnen während der Luftschlacht von England die Bevölkerung anonym, damit diese sich vor den deutschen Bombenangriffen schützen kann. Eines Tages entdecken Militärs ihr Versteck, und so arbeiten sie nun für britischen Geheimdienst - zunächst sehr erfolgreich. Aber irgendwann entdecken sie, dass David Bowie aus der Zukunft verschwunden ist. Offensichtlich haben ihre Eingriffe ins Rad der Geschichte deren Verlauf und damit die Zukunft verändert ...

Es kommt noch viel schlimmer: Erst bricht eine diplomatische Krise zwischen dem Vereinigten Königreich und seinem engsten Verbündeten, den USA aus, dann landen die Nazis an der englischen Küste und erobern London. Irgendwann ist das Schlimmste eingetreten: Die Nazis haben den Krieg gewonnen. Und statt von David Bowie, von Glam, Pop und Punk wird die Popkultur von einem Stechschritt-Rabauken dominiert.

„LOLA“ ist ein Meisterwerk

Einige Jahre danach beschließt Martha, die das Geschehen und die Katastrophe, die durch ihre Experimente mit LOLA verursacht wurde, gefilmt hat, einen Aufklärungsfilm zur Warnung zu drehen und diesen in die Vergangenheit zu schicken, in der Hoffnung, dass Thomasina ihn dort abfangen und die gemeinsamen Fehler korrigieren kann. Dies ist der Film, der uns nun gezeigt wird. Er ist das, was wir im Kino sehen. Glücklicherweise hat Martha offenbar Erfolg gehabt.

In seinem allerersten Spielfilm ist Andrew Legge ein Meisterwerk gelungen, ein Science-Fiction-Film, der in Form eines Home-Videos der 1940er-Jahre gedreht wurde. Der Film ist somit auch ein technisches Wagnis: Ausgestattet mit 16-mm-Kameras und ohne Zusatzbeleuchtung, um den Realismus zu erhöhen, filmte Regisseur Legge Martha, Thomasina und ihre Abenteuer.

Film wirkt durchaus realistisch

Dies kombinierte er mit historischem Bildmaterial aus dem Archiv und mischte beides so elegant, dass es ununterscheidbar wird: Plötzlich paradiert die Wehrmacht in London, ist der Faschist Oswald Mosley britischer Premier und Adolf Hitler persönlich besucht das Haus der beiden Schwestern.

So hat Legge einen durchaus realistisch wirkenden Film von seltener Originalität und fesselnder Atmosphäre geschaffen. Sein Ansatz erinnert an Chris Markers „La jetée“, schon wegen der komplizierten Zeitkalkulationen. Auch hier geht es darum: Wie kann man in der Gegenwart dafür sorgen, dass die Zukunft nicht aufs falsche Gleis gerät?

Bezug zur Gegenwart

Insofern und wegen seiner konkreten Bezüge zur Gefahr durch Nazi-Deutschland ist „LOLA“ auch ein sehr aktueller Film. Er zeigt, wie nahe uns gegenwärtig die Gefahr durch den Faschismus gerückt ist - es geht hier keineswegs einfach um ferne Vergangenheiten.

„LOLA“ ist so originell wie aktuell, formal aufregend und zugleich unterhaltsam - ein Neujahrsfilm für Erwachsene, den man ihn sich auf keinen Fall entgehen lassen sollte.

LOLA, Regie: Andrew Legge, Irland/Großbritannien 2022,