Wenn Schneewittchen korrrekt wird

ie groß ist ein Zwerg? Und darf, sollte, kann man überhaupt „Zwerg“ sagen? Diskriminiert das nicht kleinwüchsige Menschen? 100 Jahre alt wird der Disney–Konzern in diesem Jahr und feiert das mit großem Aufwand. Und sieht sich gleichzeitig an mehreren Fronten in einen Kulturkrieg verwickelt, an den ein Walt Disney nicht im Traum gedacht hätte. Es geht um politische Korrektheit, Wokeness (wachsames Bewusstsein für Rassismus), um angemessene Sprache, den Umgang mit Minderheiten, um eine sich wandelnde Welt.

Im März 2024 hat „Snow White“ Premiere in den Kinos der Welt. Das ist die Neuverfilmung des Disney–Klassikers „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ von 1937, seinerzeit der erste abendfüllende Trickfilm überhaupt, mit einem Oscar ausgezeichnet. Ein Meilenstein der Filmgeschichte. Nun verfilmt Disney seit einiger Zeit seine alten Trickfilme neu, mit echten Darstellern. Zuletzt auch „Schneewittchen“.

Als bekannt wird, dass die junge Schauspielerin Rachel Zegler („West Side Story“) die Titelrolle übernimmt, bricht in den Sozialen Medien ein Shitstorm los: eine Latina mit dunkler Haut als Schneewittchen, deren „schneeweiße“ Hautfarbe doch schon im Namen anklingt! Für den Maus–Konzern nichts neues: Schon die Real–Verfilmung von „Arielle“ hatte unlängst für Diskussionen gesorgt, weil die Nixe von der Afroamerikanerin Halle Bailey gespielt wird.

Peinliche Neuverfilmung von Schneewittchen?

Die Ethnie einer Trickfilm–Figur ist, mindestens in den USA, ein Thema. Es gab noch kein Twitter und Instagram, als Disney in den 1990er–Jahren eine Araberin zu einer Hauptfigur machte („Aladdin“), eine indigene Frau („Pocahontas“) oder eine Chinesin („Mulan“) — die Debatten fanden noch auf Papier oder im Fernsehen statt. In „Küss den Frosch“ (2009) war es dann eine Schwarze, die polarisierte: Es gab rassistische Anfeindungen, aber auch Lob für die Öffnung — und wieder andere, die monierten, dass Disney zwar eine „schwarze“ Rolle auffahre, dies aber mit rassistischen Stereotypen auflade.

Beim aktuellen Projekt „Snow White“ haben sich die Auseinandersetzungen noch zugespitzt und legen die Spaltung zwischen den liberalen Kräften und den radikalen Republikanern offen. Der Sohn des Co–Regisseurs von „Schneewittchen“ (1937), David Hand, nennt die Neuverfilmung „woke und peinlich“, Disney zeige keinen Respekt für das Werk seines Vaters, „Dad und Walt“ würden sich im Grabe herumdrehen. Disney selbst kommentiert solche Attacken nicht.

Ron DeSantis auf Kreuzzug gegen Disney

Zumal man an anderer Stelle noch mehr und handfesten Ärger hat. Im US–Bundesstaat Florida hat Gouverneur Ron DeSantis, Mitbewerber mit Donald Trump um die Präsidentschaftskandidatur 2024, auf seinem Kreuzzug gegen alles vermeintlich Woke und Linke Disney ausgemacht — ausgerechnet jenen Konzern, dessen Gründer ein stockkonservativer Patriarch war. DeSantis’ „Don’t–Say–Gay“-Gesetz von 2022 verbietet es Grundschulen, Themen wie die sexuelle Orientierung eines Menschen auch nur anzusprechen. Das trifft den Konzern direkt, der rund um seinen Freizeitpark Disney World einen eigenen politischen Bezirk, eine Art Landkreis („District“) als Sonderstatus führt, eine historische Kuriosität — als würde der Europa–Park in Rust den dortigen Landrat stellen und eigene politische Entscheidungen treffen.

Disney wehrt sich gegen DeSantis’ Vorstoß, sieht „Rechte und Sicherheit“ der LGBTQ+-Community innerhalb der „Disney–Familie“ in Gefahr und hat den Gouverneur verklagt; der hat zurückgeklagt. Disney, einer der größten Arbeitgeber in Florida, verweist auf die 1,1 Milliarden Dollar, die man jährlich an Steuern zahle, DeSantis hat die District–Regierung abgesetzt und durch eine eigene ersetzt. Zuletzt hat er Disney gedroht, just neben dem bunten Familienpark ein Gefängnis zu bauen — es wäre zum Lachen, wenn’s nicht so ernst wäre. Die Sache ist noch nicht entschieden.

Unternehmen will neue Märkte erschließen

Diskussionen wie die in Florida zeigen, wie die alte, heile Disney–Welt zunehmend, nun ja, unübersichtlich wird. Das Unternehmen muss und will neue Märkte erschließen und eben darauf reagieren, dass es auch in Südamerika oder in China viele Märchenfilm–Fans gibt — deshalb die neue Besetzung der „Snow White“-Titelrolle oder die reale Mulan. Dass es hier und da Vorwürfe gibt, eine Latina als Märchenfigur verfälsche das Original, verkennt, dass schon jenes Original von 1937 nicht viel mit dem Grimm’schen Märchen zu tun hat — das war viel brutaler und nicht familienfilmtauglich.

Und das ist nicht das einzige Thema. Als im Netz erste Bilder der Neuverfilmung kursierten, kritisierte der kleinwüchsige Darsteller Peter Dinklage („Game of Thrones“) die „Stereotype des Originals“, sprich: dass die Zwerge Zwerge sind. Nicht zuletzt deshalb schrieben die beiden Autorinnen — unter anderem „Barbie“-Regisseurin Greta Gerwig — das Drehbuch um und machten aus sieben Zwergen sieben „fantastische Wesen“ verschiedener Ethnien, darunter auch eine Frau und immerhin ein kleinwüchsiger Mensch. Zudem will man auf „...und die sieben Zwerge“ im Titel verzichten. Und fing sich prompt neue Kritik ein — jetzt von anderen Kleinwüchsigen wie dem Schauspieler Jason Acuña, der monierte, einmal mehr werde man diskriminiert, wenn Disney sieben Zwergen–Rollen nicht mit sieben Zwergen–Darstellern besetze. Es ist zweifellos kompliziert.

Streit um Wokeness treibt bizarre Blüten

In den USA toben solche Political–Correctness–Zwiste deutlich schärfer, polarisierter als in Europa. Und treiben aus aufgeklärter Sicht bizarre Blüten: Der rechtspopulistische Sender Fox News lässt Leute zu Wort kommen, denen Disney zu woke, zu links, zu liberal ist und die dessen Werke deshalb boykottieren. Ein Richter namens Phil Ginn aus Charlotte, N.Y., wirft Micky Maus vor, „politisch korrekt“ zu sein, Kindheiten zu zerstören und „hedonistische Konzepte von Sexualität“ zu vertreten — aber das sei ja auch klar, weil Disney bekanntermaßen ein „Blutsbruder“ von Chinas Kommunistischer Partei sei.