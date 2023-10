Warum in München Straßenmusiker zum Casting müssen

Wer glaubt, Verwaltung habe nichts mit Kunst zu tun, war noch nie in der bayerischen Landeshauptstadt. Dort steht nämlich Barbara Breinl, Chefin der Münchner Stadtinformation, an einem Donnerstagmittag auf dem Marienplatz direkt vor dem Rathaus und lauscht dem Gitarrenspiel und Gesang von Chiara Kaufmann. Sie wippt leicht mit, als die 24-Jährige mit dem Künstlernamen Chiara „And it feels like I am just too close to love you“ singt, das bekannte Lied „Too close“ von Alex Clare.

Chiara möchte in der Münchner Fußgängerzone als Straßenmusikerin auftreten. Doch dafür braucht sie erst eine Genehmigung, die Breinl erteilt. Das sieht die Altstadt-Fußgängerbereiche-Satzung vor, wie es ganz bürokratisch-kompliziert heißt. Drei Lieder muss Chiara vorspielen. Das soll sicherstellen, dass die Musikerin ihr Instrument beherrscht, über ein gewisses Mindestrepertoire an Musikstücken verfügt und nicht immer ein und dasselbe Lied in der Dauerschleife abspielt, sagt Breinl. Ansonsten könne Straßenmusik für Anwohner und Beschäftigte nervig werden, das Vorspiel diene dem guten Miteinander in der Altstadt.

Auftritt in enormer Geräuschkulisse

Anfangs ist Chiara sehr aufgeregt, wie sie später zugibt, als sie „Riptide“ von Vance Joy spielt. Die junge Frau mit dem Dutt stammt ursprünglich aus Kaufbeuren im Allgäu, lebt seit rund zwei Jahren in München und arbeitet dort. Sie singt mit sanfter Stimme, schließt immer wieder die Augen. Umgeben ist sie von einer enormen Geräuschkulisse, einem Stimmengewirr, gegen das es gar nicht leicht ist, anzukommen. Asiatische Touristen unterhalten sich augenscheinlich über die Architektur des Rathauses, ein Mann im Jackett zieht seinen Rollkoffer laut ratternd über den Asphalt und wirft nur einen kurzen Blick herüber.

Am Ende sagt Breinl: „Sehr schön.“ Chiara hat es geschafft, sie wird die Genehmigung als Straßenmusikerin bekommen und darf damit fortan auf Münchens Plätzen öffentlich musizieren. Als eine „schöne Feuertaufe“ empfindet Chiara das Vorspiel auf dem Marienplatz. Die „Bild“-Zeitung nannte dieses Vorgehen in einem Artikel einst „Straßenmusiker-Tüv“.

Nun geht Chiara zusammen mit Breinl in die Stadtinformation und was jetzt passiert, erinnert eher an Verwaltung denn an Kunst. Chiara muss ihren Ausweis zeigen, dann erstellt Breinl eine Karteikarte, wie sie alle Musiker haben, die bereits das Genehmigungsverfahren durchlaufen haben. Breinl sagt, die Musikerkartei sei durchaus schon digitalisiert, aber es gebe sie auch in Papierform ‐ für den Fall der Fälle.

Auf der Karteikarte steht Chiaras Name und Art der Performance. Deshalb muss sie selbstredend eine Datenschutzerklärung unterschreiben, außerdem eine Gebühr von zehn Euro bezahlen. Barbara Breinl erklärt ihr die wichtigsten Regeln: An jedem Platz in der Fußgängerzone dürfen Musiker nur einmal am Tag spielen und dann maximal eine Stunde lang, bevor sie an einen anderen Ort umziehen müssen. Den Zettel mit der Genehmigung soll Chiara möglichst so in ihren Gitarrenkoffer legen, damit die Polizei bei der Kontrolle sofort erkennt, dass sie legal spielt ‐ und Chiara nicht in ihrer Performance unterbrochen wird.

Plätze und Zeitfenster sind festgelegt

Es gibt täglich zwei Zeitfenster, in denen die Musiker in der Fußgängerzone auftreten dürfen, von 10 bis 14 Uhr und von 15 bis 22 Uhr, die Stadtinformation erteilt pro Zeitfenster maximal fünf Genehmigungen. Diese Plätze reservieren die Musiker per Telefon, das donnerstags in der Vorwoche freigeschaltet ist; jeweils zwei der fünf Plätze werden am Vortag vergeben ‐ damit etwa Musiker auf der Durchreise auch die Chance auf einen Auftritt haben, sagt Breinl.

Seit rund 20 Jahren gibt es in München diese Regelungen, doch auch in anderen Städten dürfen Straßenmusiker nicht ohne Weiteres auftreten. In Ravensburg ist es seit 2015 am Tag maximal bis zu vier Gruppen erlaubt zu musizieren, und zwar nur werktags von 9 bis 20 Uhr. Dort müssen die Künstler sogar jede halbe Stunde den Standort wechseln. In Lindau fühlten sich Inselbewohner von lauten Musikanten gestört, obwohl bereits Regeln für diese galten. So stimmte jüngst der Stadtrat dafür, Straßenmusik ab kommenden Jahr im gesamten Altstadtkern zu verbieten, Ausnahmen gibt es lediglich für den Hafen und die Hintere Insel. In Meersburg am Bodensee ist Straßenmusik generell verboten.

Regeln, Verordnungen, Beschränkungen, gar Verbote. Wie reagieren die Musiker darauf? Die Chefin der Stadtinformation München sagt, die beschränkte Anzahl von Spielplätzen pro Tag werde positiv aufgefasst, „weil man sich gegenseitig nicht die Plätze und die Zuhörerschaft streitig macht“. Es komme allerdings oft vor, dass nicht alle Genehmigungen vergeben werden, je nach Jahreszeit, Wetter und Wochentag. Manche spielen lieber vormittags, andere nachmittags, auch bei den Wochentagen gebe es sehr unterschiedliche Vorlieben. Und bei miesem Wetter wollen auch viele Straßenmusiker nicht auf die Straße gejagt werden.

Nur ein Akkord auf der Gitarre ‐ das reicht nicht!

Und so treten Woche für Woche neue Akkordeonspieler, Gitarristen und Geigerinnen vor der Münchner Stadtinformation auf ‐ die im Übrigen nicht zu verwechseln ist mit der Tourist Information, die sich im Rathaus direkt neben der Stadtinformation befindet. Die Stadtinfo ist Anlaufstelle für die Münchner Bürgerinnen und Bürger in allen Lebenslagen, so Breinl, sei es bei Anliegen rund um die Stadtverwaltung, Kulturveranstaltungen oder die Suche nach Flyer und Broschüren. Verkauft wird auch „Polizeibienenhonig“, wie es auf einem Schild heißt.

„Das bereichert mein Aufgabenfeld“, sagt Breinl über das Straßenmusiker-Vorspielen. Sie habe „ganz viel schöne Erlebnisse“ mit „tollen Künstlern“, beim Zuhören gehe ihr das Herz auf. Breinls kuriosestes Erlebnis: Eine Frau spielte auf der Gitarre immer wieder nur einen einzigen Akkord. „Ich hab’ zu ihr gesagt, sie soll halt nochmal nach Hause gehen und ein bisschen üben.“ Die Frau habe geantwortet, sie wolle üben, habe aber die Gitarre erst seit einer Woche. „Und das ist dann natürlich für unsere Münchner Fußgängerzone nicht geeignet. Da muss schon ein bisschen mehr kommen“, erklärt Breinl. Die Frau kam allerdings nie wieder zum Vorspiel.

Für die Innenstadt geeignet ist hingegen Chiaras Musik. „Sie wird sich wahrscheinlich eher ein bisschen ruhigere Ecken suchen, weil sie nicht allzu laut war“, merkt Breinl an. Chiara hat vor, noch am selben Tag ihre Stücke zum Besten zu geben. Eine Setlist von einer Stunde hat sie zusammengestellt, ein Schild mit ihrem Instagram-Namen gestaltet. „Musik begleitet mich ein Leben lang“, sagt Chiara. Seit sie zehn Jahre alt ist, spielt sie Gitarre, hat schon Bühnenerfahrung in München gesammelt. Aber auch Verwaltung ist der Musikerin nicht fremd. Sie hat Betriebswirtschaft mit dem Schwerpunkt öffentliche Verwaltung in der Landeshauptstadt studiert und arbeitet nun für die Deutsche Rentenversicherung im Bereich Risikomanagement. Vorerst ist Musik ihr zweites Standbein. Auf lange Sicht will die 24-Jährige nur von Gitarre und Gesang leben.

Der Genehmigungsprozess ist für Chiara nun abgeschlossen, sie ist Teil der Musikerkartei. Chiara hat keine Fragen mehr, aber etwas muss noch geklärt werden. Barbara Breinl möchte gerne Chiaras Instagram-Namen wissen. Dieser lautet „play.my_music“.