„’S Äffle isch heut net dahoim!“ ‐ Diesen Spruch auszulassen wäre sträflich, wenn die Affen ins Palladium Stage Theater nach Stuttgart, in die Heimat von Äffle und Pferdle, zurückkehren. Mit spektakulären Flugnummern auf der Bühne und über die Köpfe der Zuschauer hinweg und einer rührenden, aber auch emanzipierten Liebesgeschichte, weiß das Musical „Tarzan“ bei der Premiere zu begeistern.

„Ich Tarzan, du Jane“. Mit diesem Satz beginnt eine der außergewöhnlichsten Liebesgeschichten in der Literatur. Geschrieben hat sie der US-Amerikaner Edgar Rice Burroughs 1912. Seither wurde sie unzählige Male verfilmt, als Comic erzählt und auf die Bühne gebracht.

Immer war die Darstellung des Tarzan ein Spiegel der Zeit. So hatte Johnny Weissmüller 1932 wenig Affenartiges an sich hatte, ist aber mit seinem unnachahmlichen Tarzan-Schrei, der an einen Jodler erinnert, in die Filmgeschichte eingegangen.

Im Musical „Tarzan“ nun, für dessen Musik Phil Collins mehrfach ausgezeichnet wurde, darf und soll sich der kleine Tarzan wie ein Affe bewegen und mit den anderen kleinen Gorillas spielen. Ihre Bewegungen im Vierfüßlergang sind dabei den Bewegungen der bedrohten Tiere abgeschaut. Realismus wird großgeschrieben.

Überzeugender kleiner Tarzan

Die Handlung bleibt sich allerdings treu. Die englischen Eltern eines Babys erleiden erst vor Afrika Schiffbruch und werden bald darauf beim Angriff eines Leoparden getötet. Dem Leopard zum Opfer fällt auch der Sohn von Gorilla-Mama Kala, emotional dargestellt von Sidonie Smith.

Kala nimmt sich des Menschenbabys an und zieht es groß. Stammesführer Kerchak (Dániel Rákász) ist wenig begeistert von seinem Ziehsohn. Er musste schon am eigenen Leib erfahren, wie grausam Menschen Jagd auf Gorillas machen.

An Seilen hängend schwangen sich die Darsteller über die Bühne. (Foto: Johan Persson )

Doch Kala lässt sich nicht beirren. Ihr Lied „Dir gehört mein Herz“, im Original „You’ll Be in My Heart“, bei dem sie den kleinen Tarzan im Arm wiegt, ist dann auch der erste Höhepunkt der Show.

Aber der kleine Tarzan spürt, dass er nicht zur Gorilla-Familie gehört. Schließlich verbannt Kerchak den Jungen, als der anfängt, mit Feuer und Speeren zu experimentieren.

Seine Klage im Lied „Warum, wieso?“, in der er sich fragt, warum er anders ist, geht zu Herzen. Überhaupt spielt der kleine Tino seine Rolle mit viel Herzblut ‐ wie sicher auch die anderen 15 Jungen, die sich in der Rolle abwechseln.

Geschichte mit Bezug zur Realität inszeniert

Der erwachsene Tarzan, dargestellt vom Niederländer Terence van der Loo, wirkt bei der Premiere zunächst unsicher, gewinnt im Laufe des Abends aber zunehmend an Statur und Stimme. Von Beginn an zu Hause in ihrer Rolle als Jane ist Vajèn van den Bosch, die in ihrer Heimat Niederlande bereits ein Star ist.

Neu an dieser Jane ist, dass sie nicht ihren Vater auf einer Expedition begleitet, sondern diese selbst, in Erinnerung an ihren verstorbenen Vater, leitet. Dieser Dreh wirkt nicht aufgesetzt.

Hauptdarsteller Terence van der Loo machte als "Tarzan" eine gute Figur. (Foto: Johan Persson )

Die kleinen und sehr lebensnahen Scharmützeln mit dem Helfer und Macho Mr. Clayton (Ludo van der Winkel) sind der heutigen Realität abgeschaut. Sie entfalten ihre Wirkung aber auch im afrikanischen Dschungel des 19. Jahrhunderts. Als Tarzan auf die Biologin Jane trifft, spürt er, dass er angekommen ist bei Seinesgleichen.

Für die Liebenden Tarzan und Jane kommt’s, wie’s kommen muss: Trotz ihrer Liebe leben sie in verschiedenen Welten und müssen sich für eine der beiden entscheiden ‐ oder getrennte Wege gehen. Es soll hier nicht verraten werden, wie diese Lovestory endet. Doch dass der dreiste Mr. Clayton den Gorillas gefährlich nahe kommt und genau die von Kerchak befürchtete Bedrohung eintritt, verleiht dem zweiten Akt eine besondere Spannung.

Ein Musical für die ganze Familie

Phil Collins „Tarzan“ wurde schon von 2013 bis 2016 in Stuttgart gespielt und war damals eines der erfolgreichsten Musicals dort. Nun löst es den Dauerbrenner „Tanz der Vampire“ ab. Der Unterschied der neuen Inszenierung von Regisseur Bob Crowley liegt vor allem in der Technik.

Das statische Bühnenbild wird ergänzt von einer Videoleinwand, die mehr Tiefe und Atmosphäre in den Dschungel bringt. Eine Schippe draufgelegt hat Crowley auch in Sachen Akrobatik.

Auch wenn es manchmal düster wurde: "Tarzan" ist ein Musical für die ganze Familie. (Foto: Johan Persson )

Die Darstellerinnen und Darsteller können sich mit eigens entworfenen Gurten in der Luft um sich selbst drehen und sich natürlich bewegen. Wenn Tarzan und die Gorillas an ihren Lianen haarscharf über die Köpfe des Publikums hinwegfegen, spürt man den Luftzug. In der vorderen Hälfte des Zuschauerraums kommt man in den vollen Genuss dieser Einlagen.

Den Darstellern wird dabei manches abverlangt, denn Singen müssen sie ja auch. Das klappt beim Premierenabend zunehmend gut, wobei man einräumen muss, dass die Eingangsszenen noch Übung brauchen. „Tarzan“ wurde schon länger nicht mehr in Deutschland gespielt ‐ und das merkt man.

Die Übergänge von einer zur anderen Szene sind teilweise noch etwas holprig. Doch das wird sich sicher geben. Und so hat Stuttgart nach „Aladdins“ Abzug wieder ein Musical für die ganze Familie und damit die passende Ergänzung für das parallel im Stage Theater gezeigte Musical „Tina“ über die inzwischen verstorbene Rockikone Tina Turner.

