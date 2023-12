VISION.BACH - ein Projekt aus Stuttgart

ie Musikwelt feierte in diesem Jahr die 300. Wiederkehr des Amtsantritts von Johann Sebastian Bach als Thomaskantor in Leipzig. Ab dem 30. Mai 1723 präsentierte Bach den Leipzigern in einem ungeheuren Schaffensrausch jeden Sonntag eine neue Kantate im Gottesdienst, allein 60 Kantaten im ersten Jahr für alle Sonn- und Feiertage im Kirchenjahr. Manche hatte er schon an früheren Wirkungsstätten geschaffen, die meisten aber waren neu.

Die Internationale Bachakade mie Stuttgart stellt diesen ersten „Kantatenjahrgang“ in einem groß angelegten Projekt vor: Unter der Leitung von Hans-Christoph Rademann bringt ihn die Gaechinger Cantorey, in der sich ein Barockorchester und ein kleiner Chor von 16 Stimmen zusammenschließen, in 23 Konzerten in Stuttgart und Umgebung zur Aufführung. Am 14. Mai diesen Jahres hat diese besondere Reise mit Bach begonnen, am 31. Mai 2024 endet sie in der Liederhalle Stuttgart, rund zweimal pro Monat erklingen zwei oder drei Kantaten, in etwa in der ursprünglichen Reihenfolge. Dazu ist bei jedem Konzert eine Referentin oder ein Referent eingeladen, um die in den Kantaten behandelten Themen in einem Impuls ins Heute zu tragen.

Zehn Doppel-CDs von den Konzerten

Am kommenden Sonntag, 17. Dezember, erklingen die Kantate zum 1. Advent „Nun komm, der Heiden Heiland“ BWV 61, die Kantate zum 1. Weihnachtstag „Christen, ätzet diesen Tag“ BWV 63 und das festliche „Magnificat“ BWV 243.1 mit den weihnachtlichen Einlagesätzen. Eine Textzeile daraus gibt dem Konzert sein Motto „Er stürzt die Mächtigen von Thron“ und Ministerpräsident Winfried Kretschmann wird dazu sprechen - Verbindungen zum Weltgeschehen gibt es sicher zuhauf. (17. Dezember, ab 19 Uhr, Liederhalle Stuttgart, der Impuls-Vortrag von Kretschmann beginnt um 18.20 Uhr). Die musikalisch hochkarätigen Aufführungen werden außerdem mitgeschnitten und in zehn Doppel-CDs, mit informativen Begleittexten versehen, bei Hänssler Classic herausgegeben. Das erste dieser Alben ist im November erschienen und umfasst die Kantaten BWV 75 „Die Elenden sollen essen“, mit der sich Bach in seinem neuen Amt präsentierte, BWV 76 „Die Himmel erzählen die Ehre Gottes“, BWV 21.3 „Ich hatte viel Bekümmernis“, die jeweils aus zwei großen Teilen bestehen, sowie die beiden kürzeren Kantaten BWV 185.2 und BWV 24.

Bachs unendliche Vielfalt

Und schon dieses erste Album zeigt die unendliche Vielfalt von Bachs Kantatenschaffen, die Hans-Christoph Rademann mit seinen beiden hervorragend harmonierenden Ensembles herausarbeitet. Die Solistinnen und Solisten der Arien und Rezitative singen auch im Chor und bilden mit ihm eine wunderbar homogene Gruppe. Unter ihnen sind die Vorarlberger Sopranistin Miriam Feuersinger, die oft im Bodenseeraum konzertiert, oder der Tenor Patrick Grahl, der im heutigen Thomanerchor groß geworden ist und den man als Liedersänger bei der Schubertiade erleben konnte. Die Alt-Partie hat Rademann der weichen Stimme des Altus Alex Potter anvertraut, die Bass-Partien gestalten Tobias Berndt und Matthias Winckhler.

Getragen werden diese jungen Sängerinnen und Sänger von einem Barockorchester, das Bachs kunstvolle musikalische Rhetorik mit größter Selbstverständlichkeit zum Leben erweckt. Bewegliche und stimmige Tempi, fein musizierte Instrumentalsoli und ein ausgewogenes Verhältnis von Tutti- und Solostimmen lassen eintauchen in Bachs Kantatenschaffen, das ja immer auch eine klingende Deutung der zugrunde liegenden Texte ist.

Nachgefragt: „Ich will vom Wort aus musizieren“

Das Projekt heißt: „VISION.BACH - Mit Bach das Leben begreifen“. Dass auch der Dirigent immer Neues in Bachs Werk entdecken kann, darin liegt das Geheimnis dieser großartigen Musik, wie Hans-Christoph Rademann (Foto: Imago) erläutert.

Herr Rademann, hat Bach mit diesem ersten Kantatenjahrgang eine Art Visitenkarte abgegeben?

Bach war vom ersten Moment an ein Genie und ich glaube, dass er versuchte, immer besser zu werden. In diesem ersten Jahrgang sehen wir, wie er verschiedene Satztypen ausprobierte und entwickelte. Wir hören etwa, wie er eine Choralmelodie auf unterschiedliche Weise in den Orchestersatz einfließen lässt, wie er Choräle gestaltet oder neue Formate in den Rezitativen findet. Man glaubt, seine Musik zu kennen und entdeckt doch immer unendlich viel Neues.

Haben Sie eine Lieblingskantate?

Die Nummer 21 „Ich hatte viel Bekümmernis“. Mit der Nummer 77 „Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben“ verbinde ich ein besonderes Erlebnis: Der Eingangschor ist ziemlich kompliziert in seiner Struktur und wir haben lange und intensiv mit vielen Wiederholungen geprobt. Plötzlich stieg eine Hitzewelle in uns allen auf: Ich bin überzeugt, dass es die im Text besungene Woge der Liebe war, die da zurückkam!

Sie arbeiten mit einem Team, das Sie gut kennen. Macht das die Probenarbeit selbstverständlicher?

Wenn man auf einem sehr hohen Niveau einsteigt, ist der Weg zum Gipfel zwar kürzer, aber nicht leichter. Wir arbeiten daran, alles noch mehr zu veredeln. Die Musik soll fließen, soll beatmet und verinnerlicht sein und leben. Da wird man immer neu probieren müssen. Wir haben den besonderen Klang der Silbermann-Truhenorgel und des Silbermann-Cembalos und die anderen historischen Instrumente, die uns dabei leiten. Und wir haben perfekte Sängerinnen und Sänger, die in der Materie drin sind. Ich will vom Wort aus musizieren und es ist wichtig, dass auch das Orchester ein Vermittler des Worts ist. Daher schreiben sich die Orchestermusiker manche Worte in die Noten.

Wie halten Sie sich fit bei diesem großen Projekt?

Man kann aus der Musik Energie holen. Und Bach ordnet auch innerlich, sodass man sich nicht verliert! (gla)

Weitere Informationen: www.bachakademie.de