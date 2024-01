US-Comedian Jon Stewart kehrt zur „Daily Show“ zurück

Neun Jahre nach seinem Ausstieg bei der „Daily Show“ kehrt der US-Comedian Jon Stewart (61) als Gastgeber der Satiresendung zurück. Er werde ab dem 12. Februar jeweils montags im laufenden US-Wahljahr die Sendung moderieren, berichteten US-Medien. Stewart könne mit seinem „brillanten Witz“ dabei helfen, in einem Wahljahr mit vielen leeren Phrasen die nötige Klarheit zu verschaffen, hieß es in einer Mitteilung von Chris McCarthy, Chef von Showtime/MTV Entertainment Studios. Im November wird in den USA der nächste Präsident gewählt.

Stewart hatte von 1999 bis 2015 die satirische Nachrichtensendung „Daily Show“ für den TV-Sender Comedy Central moderiert und war dafür vielfach ausgezeichnet worden. Sein Nachfolger bei der „Daily Show“ wurde der südafrikanische Comedian Trevor Noah, der den Posten Ende 2022 verließ. Nach Noahs Ausstieg gab es wechselnde Gastmoderatoren.

Stewart hatte nach 2015 verschiedene Film- und Fernsehprojekte angestoßen, darunter eine eigene Show beim Streaminganbieter Apple TV+.