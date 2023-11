Unterhaltsames am Münchner Volkstheater

Liebe überstrahlt auf der Bühne des Münchner Volkstheaters alles. Zumindest sind die in Quietschfarben angeleuchteten Riesenbuchstaben L-O-V-E hinter der pinkroten Bambushütte (Bühne und Kostüme: Stefan Hageneier) nicht zu übersehen. Hier chillt eine Gruppe von Selbstverliebten vor sich hin. Herzog Orsino umwirbt Gräfin Olivia. Die aber will ihren toten Bruder betrauern. Derweil versucht Sir Toby sie mit dem tumben Sir Andrew zu verkuppeln, nicht ohne pekuniäre Hintergedanken. Das größte Problem Olivias sind spitze Muscheln auf dem Weg aus dem Wasser.

Da hat die in Illyrien gestrandete Viola andere Sorgen. Seit dem Schiffbruch vermisst sie ihren Zwilling Sebastian. Ihre orange Schwimmweste und ein Hinweis auf das Müllproblem der Insel gehören zu den wenigen Anspielungen auf die Schrecken der Gegenwart in Christian Stückls knallbunter, von herrlichen Albernheiten überbordenden Inszenierung von „Was Ihr wollt“. Offensichtlich hat er sich den Originaltitel „Twelfe Night“ zum Vorbild genommen. Die zwölfte Nacht nach Weihnachten war früher Festen und Mummenschanz gewidmet, bevor der Winter und seine Not wieder den Alltag bestimmten. Stückl schickt seine Schauspieler in den auf den Punkt gespielten und getimten Szenen in eine Arena der Knallchargen. Jens Roselts alltagssprachliche Übersetzung mit Knittelreimen und Kalauern steuert ihr komisches Scherflein bei. Mit großer Spiellust wirft sich das Ensemble in diesen Reigen vergeblicher Liebesmühen.

Dem Publikum gefällt’s

Henriette Nagels Viola verdingt sich bei Orsino als Page Cesario. Mit chaplineskem Gestus und einem waffentauglichen Moustache überbringt sie Liebesbeteuerungen des Herzogs an die Gräfin, die sich sekundenschnell in die androgyne Viola/Cesario verknallt. Liv Stapelfelds Olivia ist eine exaltierte Schau. Im Meerjungfrauenhumpelkleid zum Hüpfen gezwungen, erscheint sie als Cousine von Almodovars Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs. Dagegen schleicht Jan Meeno Jürgens Orsino im Hobbit-Gang mit Elbenfrisur über die Bühne. Kein Wunder, dass da nichts zusammengeht.

Und noch verwunderlicher, dass die geerdete Viola in Orsino verknallt sein soll. Die tollsten Kalendersprüche hat Alexandros Koutsoulis’ verkiffter Hippiefreakzausel Sir Toby auf Lager. Im Trio mit Luise Deborah Daberkows elastisch gymnastischer Zofe Maria und dem beobachtenden Narren Lorenz Hochhuths erweist er sich als begabt zur Intrige. Die gilt dem steifen Spielverderber und Möchtegernaufsteiger Malvolio. Steffen Link wirft sich furchtlos und furios in die lächerliche Figur hinein.

Mit putzigen Rachefantasien wütet Vincent Sauers geistesschlichter Sir Andrew gegen den Favoriten der Gräfin. Als Sebastian (Jawad Rajpoot) mit dem anschmiegsamen Antonio (Cengiz Görür) im Schlepptau auftaucht, hält Olivia ihn für Cesario und schnappt ihn sich. Sebastian kann sein Glück kaum fassen. Die Auflösung der Verwirrungen hält Stückl kurz, die Pärchenwerdung von Viola und Orsino spart er aus. Das Schlusswort hat der Narr: Wir wollen euch gefallen. Der Applaus sagt laut Ja.

11., 12., 30. November, 1., 3., 4., 21., 25., 26. Dezember, 19.30 Uhr. Karten: