Über die Frau von Elvis Presley: „Priscilla“ kommt ins Kino

s war einmal, eines Nachmittags im Jahr 1959. Die erst 14-jährige Priscilla Beaulieu, Tochter eines US-Army-Offiziers in Bad Nauheim, wird von einem älteren Herrn angesprochen: ob sie Elvis Presley möge - eine fast schon naive Frage, denn längst war dieser der Schwarm aller Teenies der westlichen Hemisphäre. Die nächste Frage des Herrn aber hat es in sich: ob sie Lust hätte, am kommenden Freitag mit auf eine Party zu kommen und Presley persönlich kennenzulernen? Der absolvierte da gerade in der Bundesrepublik seinen Wehrdienst. Priscilla sagt nach kurzem Zögern zu und so wird für sie ein Traum wahr, den sie nie zu träumen wagte.

Mit dieser Szene, die unschuldig ist, zumal der fremde Herr, wie damals üblich, auch noch die Eltern um Erlaubnis fragt, und die zugleich offen schlüpfrige Seiten hat, beginnt „Priscilla“. In ihrem neuen Film erzählt die Amerikanerin Sofia Coppola („Lost in Translation“) von einem erst 14-jährigen, aber lebensklugen Teenager, der selbst nicht genau weiß, warum sich ein zehn Jahre älterer berühmter Rockstar für sie interessiert. Aber weil es sich eben um Elvis Presley handelt, sagt man nicht Nein, erst recht nicht, als Elvis sie bald höflich fragt, ob sie seine Freundin sein möchte. Nach zwei Jahren keuscher Fernbeziehung ziehen die beiden zusammen, doch eine grundsätzliche Distanz, die nicht nur etwas mit dem Altersunterschied zu tun hat, bleibt weiter bestehen.

Graceland ist überall

Wüsste man nicht, dass sich dieser Film eng an die Autobiografie von Priscilla Presley, der Ex-Frau des „King“ anlehnt, wäre das auch nicht weiter schlimm. Denn „Priscilla“ ist vor allem ein typischer Coppola-Film: keine brave Illustration von Fakten, sondern eine klug-empathische Meditation über die universale Einsamkeit junger Mädchen. Zwischen Graceland und den anderen Schauplätzen von Coppolas Filmen zu Versailles, dem Park Hyatt Hotel in Tokio und dem Chateau Marmont in Los Angeles, besteht kein großer Unterschied. Dieser Film ist zugleich auch eine Feier des schönen Lebens.

In Coppolas Kino gibt es immer ähnliche geschlossene Orte, fast freiwillige Isolationen der Figuren vom Rest der Welt - aber normalerweise neigen die Protagonistinnen dazu, den Ort ihrer selbstgewählten Gefangenschaft bis zum Ende nicht zu verlassen. Diesmal ist es anders: Hier in Graceland findet ein Entwicklungsprozess statt. Coppola filmt ihn intim, diskret, respektvoll und sehr persönlich. Wobei die Kamera jeden noch so kleinen Gesichtszug zeigt. Die mediale Seite wird dagegen ignoriert. Elvis ist hier einfach ein Mann, ein Ehemann, verletzlich und unfähig, auf seine Frau zu hören, zugleich dominiert von seinem Vater und seinem Manager.

Cailee Spaeny als exzellente Haupdarstellerin

Gehüllt in perfekte pastellfarbene Kostüme und wunderbar schwebende zeitgenössische Popmusik wird dieser Entwicklungsprozess erzählt. Getragen wird alles von der exzellenten, bisher wenig bekannten Cailee Spaeny in der Titelrolle. Sie und Jacob Elordi als Elvis sind die größten Stärken des Films. Sie sind wie Priscilla- und Elvis-Doubles aus einem Paralleluniversum, die ihren realen Vorbildern gar nicht einmal allzu sehr ähneln. In ihnen verbindet sich extreme Natürlichkeit mit einer Art von Undurchdringlichkeit, auch zueinander. Es ist, als ob sich Priscilla und Elvis auch nach vielen Jahren des Zusammenlebens und dem Einschlafen im selben Bett einfach nicht näherkommen könnten. Fast wie in einer realen Version von Ken und Barbie definieren sich auch diese Figuren über Mode und perfekte Kleidungs- und Frisurwechsel, über den Fetischismus materieller Objekte - so erscheint „Priscilla“ als ein unfreiwilliges, aber wichtiges Echo auf den „Barbie“-Welterfolg von Greta Gerwig.

Oberflächliches als Methode

Dieser Ansatz wird durch den visuellen Stil des Films unterstützt - betont dekorativ, vollgestopft mit farbenfrohen Artefakten. Die wichtigsten Veränderungen, die Priscilla in Graceland erlebt, sind keine seelischen, sondern eine neue Garderobe, ungewöhnliche Frisuren und Make-up. Selbst wenn sie in die Entbindungsklinik geht, klebt sie ihre künstlichen Wimpern auf.

Aber das ist keine Oberflächlichkeit, sondern eine bewusst gewählte Methode und das eigentliche Thema dieser Regisseurin. Coppola versucht in diesem hervorragenden Film gar nicht, hinter die glänzende Hülle von Elvis Presley zu schauen - denn sie will ja zeigen, dass er eben nur aus dieser Hülle besteht.

Priscilla, Regie: Sofia Coppola, USA/Italien 2023, 113 Minuten, FSK: ab 12. Mit: Cailee Spaeny, Jacob Elordi, Ari Cohen, Dagmara Dominczyk, Raine Monroe Boland.