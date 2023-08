Typisch Schwarzwald

Der Schwarzwald–Maler war gebürtiger — Sachse. Wilhelm Hasemann, 1850 in Mühlberg an der Elbe geboren, hat wie wenige andere das äußere Bild des Schwarzwalds geprägt. So sehr, dass es lange über seinen Tod hinaus wirkmächtig war und ist, mit seinen Bollenhüten, seinen Herrgottswinkeln und den Bauernhäusern mit Krüppelwalmdach. Bei seiner ersten Reise war er von Gutach so entzückt, dass er, in Berlin akademisch ausgebildeter Künstler, sich dort niederließ. Und bis zu seinem Tode blieb.

Noch heute ist das Image des Schwarzwalds zumindest teilweise auf Hasemanns Bilder zurückzuführen. Jetzt arbeitet das Freiburger Augustinermuseum diese Bildwerdung auf und zeigt, dass Hasemann fast schon seriell Schwarzwälder Postkartenmotive gefertigt hat. Die ihm schon damals aus den Händen gerissen wurden.

Hasemann malte gern im Freien

Im Ausstellungsraum macht das Kuratorenteam Hasemanns Prinzip augenfällig deutlich. Da hängen die Bilder mit idyllischen Bauernhöfen bewusst gleich im Dutzend in Petersburger Hängung, an einer weiteren Wand die Porträts von jungen Frauen mit der charakteristischen Radhaube. Ebenfalls als Cluster gehängt — Hasemann hat sie nach dem immer gleichen Muster gemalt. Und übrigens noch häufiger als den Bollenhut, der ja nur in drei Schwarzwälder Gemeinden — Reichenbach, Gutach und Kirnbach — getragen wird. Dass wir ihn noch mit dem gesamten Schwarzwald assoziieren, liegt nicht nur, aber auch an den Bilden Wilhelm Hasemanns.

Wie viele naturalistische Maler hat auch er seine Bilder nicht nur streng nach einem konkreten Vorbild abgemalt, sondern sie komponiert: Hasemann wich um des Effekts willen in einigen Details von der Realität ab. Dabei nutzte er zudem moderne Methoden, Fotografien etwa; gleichzeitig war er aber auch ein Vertreter der seinerzeit aufblühenden Pleinair–Malerei, ging also mit dem Malzeug ins Freie, um vor Ort zu malen (dass er sich Staffelei und Farben von einem Bauernjungen tragen ließ, ist eine andere Geschichte).

Von Bauernhäusern und Frauen in Tracht

„Hasemann inszenierte Bauernhäuser mit den prominent weit nach unten ragenden Dächern, einen Brautzug in tiefverschneiten Wäldern und rotwangige junge Frauen mit traditioneller Kleidung. In seinen Gemälden entwarf er mit viel künstlerischem Geschick Gutach und die Region als einen Ort, der von dem industriellen und technischen Fortschritt völlig unberührt zu sein scheint“, schreibt Kuratorin Mirja Funk zur Ausstellung. Und in der Tat: In den Bildern ist vom grauen Alltag, von der beginnenden Industrialisierung, von den zunehmenden sozialen Konflikten nichts zu sehen — die Arbeitswelt, das war bestenfalls die Frauenrunde an den Spinnrädern oder der Hirtenbub, der in die Landschaft schaut. Die geistige Enge, die zumal im Winter wohl oft herrschende Langeweile auch und gerade in den abgelegenen Schwarzwaldhöfen wird nicht spürbar, soll es auch nicht.

Die Ausstellung versucht, manchmal etwas gewollt, Wilhelm Hasemann ins Heute zu holen. Seine „Arbeitsweise offenbart erstaunliche Parallelen zu den sozialen Medien der Gegenwart mit Filterfunktionen, Optimierungswahn und der Jagd nach dem perfekten Bild. Würde er heute leben, hätte er vermutlich ein makelloses Online–Profil“ und „jede Menge Likes“, heißt es dazu seitens des Kuratorenteams; das liest sich doch ein wenig aufgesetzt. Eins wird dennoch deutlich: Hasemann war geschäftstüchtig und hat seiner Kundschaft die Motive gegeben, die sie verlangt hat. Er war, immerhin, wohl tatsächlich selber moderner als seine Bildwelten, jene Hochzeitszüge im Gutachtal, seine Wiesenidyllen mit Kirchlein im Hintergrund oder sein Mädchen mit Haube, das versonnen ein Foto ihres Liebsten anschaut. Wenn man an seinen Bildern vorbeigeht, dann hört man förmlich den Kuckuck rufen oder wenigsten das Bächlein rauschen.

Die Ausstellung „Wilhelm Hasemann und die Erfindung des Schwarzwalds“ im Augustinermuseum Freiburg ist noch bis zum 24. März 2024 zu sehen. Öffnungszeiten: Di.-So. 10-17 Uhr, Fr. bis 19 Uhr. Der Katalog kostet 26,95 Euro im Museumsshop.