TV-Quoten: Triumphale Rückkehr von Helene Fischer

Das Comeback der „Helene Fischer Show“ am ersten Weihnachtsfeiertag hat dem ZDF sehr gute Quoten beschert. Vier Jahre nach der letzten Ausstrahlung schalteten im Schnitt 5,02 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ab 20.15 Uhr ein. Das bedeutete den Quotensieg in der Primetime beim Gesamtpublikum.

Obwohl „Die Helene Fischer Show“ damit zwar die niedrigste Zuschauerzahl (Reichweite) seit zehn Jahren verbuchte, war der Marktanteil mit 20,7 Prozent sogar leicht höher als bei der letzten Ausgabe 2019, als fast sechs Millionen zuschauten.

Erklärung: Das Fernsehverhalten hat sich verändert, weniger Menschen schauen linear TV - und so können geringere Zuschauerzahlen durchaus höhere Marktanteile bedeuten.

Einen Rekord für ihre Show stellte die Schlagerkönigin beim jüngeren Publikum auf: Bei den 14- bis 49-Jährigen holte Fischer nämlich diesmal 21,2 Prozent Marktanteil, was in absoluten Zahlen 1,16 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern entsprach. Bisher hatte der Marktanteil in dieser Zielgruppe stets unter 20 Prozent gelegen.

Die Show kam erstmals an Weihnachten 2011, damals noch im Ersten. 2013 wechselte Fischer zum ZDF. Coronabedingt gab es 2020, 2021 und 2022 keine neuen Ausgaben. Diesmal war es also die zehnte „Helene Fischer Show“. Sie wurde Anfang Dezember in Düsseldorf mit zahlreichen Promis aufgezeichnet und am Montagabend ausgestrahlt.