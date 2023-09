Einschaltquoten

TV-Quoten: Neue ARD-Anwaltsreihe liegt am Freitagabend vorne

Berlin / Lesedauer: 2 min

Anwältin Eva Schatz (Christine Urspruch) bringt mit dem charmanten Hanno (Wolfram Grandezka) in «Einspruch, Schatz! - Ein Fall von Liebe» Trubel in ihr Single-Leben. (Foto: Tom Schulze/ARD Degeto/dpa )

Eine Komödie im Ersten holt den Quotensieg am Freitagabend. Knapp dahinter liegt eine ZDF-Krimiserie. „The Voice of Germany“ in Sat.1 wollten 1,64 Millionen sehen.

Veröffentlicht: 23.09.2023, 13:16 Von: Deutsche Presse-Agentur