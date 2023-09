TV–Kritik: Polizeiruf 110 — Little Boxes

Eines muss man festhalten: Der Münchner Polizeiruf glänzt immer mit großen Darstellernamen. Nach Matthias Brandt und Verena Altenberger ist keine geringere als Burgschauspielerin Johanna Wokalek alias Cris Blohm ins Revier eingestiegen. Zusammen mit dem ebenfalls neu hinzugestoßenen Otto Ikwuakwu (Bless Amada) und dem langjährigen Ermittler Dennis Eden (Stephan Zinner) stimmt dann auch die Gender– und Diversitätslehre. Weiß und Schwarz, Mann und Frau, Bayer und Migrant, Hetero und Homo — was will man mehr? So denkt man als naiver Zuschauer. Aber im Verlauf des ständig so virtuos wie übertrieben mit der Genderthematik spielenden Krimis von Stefan Weigl (Buch) und Dror Zahavi (Regie) staunt man nicht schlecht über mögliche Weiterungen dieses Themas.

Die Neue ist schon mal sympathisch

Allerdings sei angemerkt: Die Macher haben ihren Plot unter satirischen Vorzeichen geschrieben und inszeniert. Da tanzen Otto und Dennis zusammen zu „Ebony and Ivory“ durchs Büro, und auch Cris Blohm macht gute Figur beim Tanz im Flur. Zu diesem Gendertrubel passt dann auch bestens, dass sich der wissenschaftliche Mitarbeiter der Uni, Dr. Dawoud Alrashid, um den Posten der Fakultätsfrauenbeauftragten beworben hat. Denn, so die Erklärung, wenn Geschlechterzugehörigkeit ausschließlich sozial gesehen werde, dann sei jeder eine Frau, der sich so definiert. Alrashid liegt allerdings bereits beim Auftakt nackt und tot im Grünen. Auf dem Rücken steht mit Blut geschrieben „Rapist“. War er nun ein Vergewaltiger oder nicht? Im Uni–Umfeld wird der Tote jedenfalls schnell abgeurteilt, die Unschuldsvermutung hat dort keine Chance.

Alles in allem ist der Krimi mehr ein intellektueller, dialoglastiger Schlagabtausch als eine mitreißende Tätersuche. Manche Charaktere sind eher Karikaturen, etwa die Vorgesetzten, gespielt von Christiane von Poelnitz und Matthias Bundschuh, und die Spannung hält sich Grenzen. Das ist vielleicht nicht der optimale Einstand für die Neue im Revier. Doch Wokalek kommt schon mal sehr sympathisch rüber und lässt Professionalität erkennen. Das Dreigestirn — falls es denn eines bleiben sollte — hat jedenfalls eine Zukunft verdient.

Polizeiruf 110: Little Boxes, ARD, Sonntag (16.9.), 20.15 Uhr.