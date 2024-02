TV-Kritik: „Das Wunderkind“

{:tag :TypographyTag, :attrs {:class „character“, :displayname „TypographyTag(111)“, :name „TypographyTag111"}, :content [{:tag :capitals, :attrs {:class „character“, :displayname „a_spitzmarke“, :name „capitals"}, :content [{:tag :TypographyTag, :attrs {:class „character“, :displayname „TypographyTag(111)“, :name „TypographyTag111"}, :content ["Ravensburg"]}]} „ - Der Reiz dieser Münchner „Tatort“-Folge liegt im Ort des Geschehens, einer Justizvollzugsanstalt. Die Kommissare Batic (Miroslav Nemec) und Leitmayr (Udo Wachtveitl) schlagen nach einem Mord dort ihr Büro auf. Mit tatsächlicher Polizeiarbeit mag das wenig zu tun haben. Das Eintauchen in eine, wie Drehbuchautor und Regisseur Thomas Stiller es formuliert, „geschlossene Welt in sich, eine, die ihre eigenen Spielregeln hat“, wird dadurch aber absolut glaubwürdig. Zumal tatsächlich in der JVA Landshut gedreht wurde, bei laufendem Betrieb."]}

Gesucht wird der Mörder des Knast-Zampanos, der alle tyrannisiert hat. Roland Gumbert (Ralph Herforth) liegt erstochen in der Gemeinschaftsdusche. An einer Aufklärung des Mordes ist allerdings niemandem gelegen. Nicht den Mitgefangenen und auch nicht den Vollzugsbeamten. Jeder ist froh über Gumberts Ableben. Entsprechend zäh gestalten sich die Ermittlungen.

Kampf um musisch begabtes Wunderkind

Die Geschichte des Vorzeigehäftlings Dieter Scholz (Carlo Ljubek) verleiht dem Ganzen eine zweite Dimension jenseits der Gefängnismauern. Scholz hat brav seine Zeit abgesessen um nun wieder mit seinem musisch hochbegabten Sohn Ferdinand (Phileas Heyblom) zusammenleben zu können. Doch der Junge will das sichere Zuhause seiner Pflegeeltern nicht verlassen.

Der Kampf um das „Wunderkind“ nimmt seinen tragischen Lauf und sagt viel darüber aus, wie schwer, beinahe unmöglich eine Wiedereingliederung in die Gesellschaft für ehemalige Straftäter ist. Ein bedrückender Einsatz für die Münchner Kommissare. Und wahrscheinlich näher an der Realität als uns lieb ist.