Tutanchamun-Ausstellung in Hamburg wird verlängert

Hamburg / Lesedauer: 1 min

Immersive Tutanchamun-Ausstellung: Zwei Mitarbeiterinnen mit Virtual-Reality-Brillen bewegen sich durchs Metaversum. (Foto: Rabea Gruber/dpa )

Eine multimediale Inszenierung entführt Besucher in Hamburg in das sagenumwobene Alte Ägypten. 140.000 Tickets wurden schon verkauft. Nun geht die Schau noch einmal in die Verlängerung.