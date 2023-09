TV-Ausblick

Turbulente Komödie um Mama und ihr kleines Häuschen im ZDF

Gerda (Gerburg Jahnke) lässt sich nichts gefallen und nimmt Simon mit ihrer Harpune ins Visier. (Foto: Susanne Bernhard/ZDF/dpa )

Mama soll ins Pflegeheim abgeschoben werden ‐ so hätte es die Tochter gern. Weshalb daraus so leicht nichts wird, ist nun in einer ZDF-Komödie zu sehen.

Veröffentlicht: 21.09.2023, 00:16 Von: Deutsche Presse-Agentur