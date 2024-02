Timothée Chalamet: „Vier Monate für zwei Minuten Film“

Hollywoodstar Timothée Chalamet hat Einblick in die aufwendigen Dreharbeiten für den Sci-Fi-Blockbuster „Dune: Part Two“ gegeben. „Es war etwas sehr Emotionales“, sagte der 28-Jährige dem Magazin „Cinema“. Der ambitionierteste Moment sei eine Szene gewesen, in der seine Hauptfigur auf einem Sandwurm reitet - einer monströsen Kreatur, die im Film eine große Rolle spielt. „Wir benötigten vier Monate nur für eine zweiminütige Sequenz im Film“, sagte der US-amerikanisch-französische Schauspieler. Der zweite Teil von „Dune“ kommt am 29. Februar in die deutschen Kinos.

Der Stoff basiert auf einer Romanreihe von Frank Herbert. Im Mittelpunkt der Geschichte steht der Wüstenplanet Arrakis. Nur dort gibt es eine besondere, wertvolle Substanz - weswegen der Planet von anderen Mächten der Galaxie ausgebeutet und seine Bewohner unterdrückt werden.

Auch Stars wie Zendaya, Florence Pugh oder Austin Butler spielen in dem Film des kanadischen Regisseurs Denis Villeneuve mit. „Das Buch ist eine Warnung vor religiösem Fanatismus, vor der Verehrung von Anführern, vor Menschen mit Charisma“, sagte Chalamet.