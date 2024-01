Thriller-Serie „Haus aus Glas“ knapp vor Food-Doku

Mit der neuen Thriller-Serie „Haus aus Glas“ hat die ARD am Dienstagabend zur besten Sendezeit das Quotenrennen knapp für sich entschieden. 3,85 Millionen Zuschauer sahen im Ersten um 20.15 Uhr den ersten von insgesamt sechs Teilen. Das entspricht einem Marktanteil von 14,5 Prozent. Dahinter lag das ZDF mit der Lebensmittel-Dokureihe „Besseresser“, die 3,5 Millionen (13,2 Prozent) anlockte.

Der Privatsender RTL zeigte die Krimireihe „Dünentod - Ein Nordsee-Krimi“ und verbuchte 2,86 Millionen Zuschauer (11,3 Prozent). Sat.1 strahlte die Krimiserie „Criminal Minds“ aus - damit verbrachten 1,17 Millionen (4,4 Prozent) ihren Abend. ZDFneo setzte auf den Thriller „Der letzte Kronzeuge - Flucht in die Alpen“ und kam auf 1,11 Millionen (4,3 Prozent).

Kabeleins strahlte die US-Komödie „Spy - Susan Cooper Undercover“ aus - das wollten 930.000 (3,8 Prozent) sehen. ProSieben lockte mit der Rankingshow „Darüber staunt die Welt“ 820.000 Zuschauer (3,3 Prozent) an. Vox verbuchte mit der Soap „Save the Date - Wen heirate ich in 50 Tagen?“ 790.000 Zuschauer (3,1 Prozent).