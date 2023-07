Theater der Welt: Virtuelle Realitäten, grandioses Schauspiel

Das Festival findet alle drei Jahre in einer anderen Stadt statt und wird von unabhängigen Kuratorinnen und Kuratoren verantwortet. Dieses Jahr trat zum ersten mal eine Frau an, die nicht aus Deutschland kommt: Chiaki Soma ist eine der profiliertesten Theaterkuratorinnen Asiens und versammelte im Verlauf von zwei Wochen mehr als 30 internationale Theaterproduktionen auf nahezu 20 Spielstätten in Frankfurt und Offenbach. Die Theater der Welt reisten unter anderem aus Afrika und Südamerika, der Ukraine, Polen und Portugal an. Chiaki Soma machte uns aber vor allem mit dem Stand des Theaters in Asien und in ihrem Heimatland Japan vertraut.

Wie kraftvoll und selbstbewsst japanische Theatermacherinnen zu Werke gehen, zeigte gleich zu Beginn die Eröffnungsinszenierung: Satoko Ishiharas mit Spannung erwartete Neudichtung des griechischen Bakchen–Mythos, in dem enthemmte Frauen zusammen mit Dionysos den Männern zeigen, wo der Hammer hängt. Bei Euripides ist der Ort der Handlung Theben, die japanische Autorin und Regisseurin verlegt das Ganze nach Japan.

Im Mittelpunkt von „Die Bakchen. Holstein Milchkühe“ steht eine professionelle Kuhbesamerin, der wie den Bakchantinnen des Euripides allmählich die Grenzen zwischen Phantasie und Realität, zwischen Tier und Mensch verschwimmen. Ishihara nutzt die antike Tragödie als Sprungbrett für eine beeindruckende Sprechoper mit einem wundervollen Frauenchor. Das war traditionelles Schauspielertheater auf höchstem Niveau. Programmdirektorin Soma hatte aber auch eine ganze Reihe von Theaterproduktionen eingeladen, in denen Schauspieler keine Rolle mehr spielen.

Was KI so alles im Theater möglich macht

Das war mutig, schließlich etablierte sie ein heikles Thema, das in Deutschland noch nicht wirklich angekommen ist, an anderer Stelle aber heftig diskutiert wird. In Hollywood streikten während der klimatische heißen Welttheatertage die Drehbuchautoren und Schauspieler. Sie stellten vor allem die Frage, was aus all den Berufen wird, die wegfallen dürften, sobald in Film und Theater künstliche Intelligenz (KI) und virtuelle Realitäten (VR) die Hauptrolle spielen? Im Verlauf von „Theater der Welt“ konnte man im Selbsttest ganz konkret überprüfen, was KI–Theater mit dem Zuschauer und dessen Sehgewohnheiten so alles macht.

In „Ultimate Safari“ der Theatergruppe Finn Works aus Tansania zum Beispiel ging es um die Ikone des modernen Safari–Tourismus und darum, dass Bernhard Grzimek zwar für den Schutz von Wildtieren in Tansania sorgte, in den Nationalparks aber auch einen neokolonialen Verteilungskampf um die Ressource Land anstieß. Man saß auf Blecheimern, während eine Schauspielerin und zwei Schauspieler in das afrikanische Land mit der größten Nationalparkdichte entführen. Dann sollte man die 3D–Brille überstülpen, saß plötzlich als Tourist auf dem Dach eines Range Rovers und sah eine Elefantenherde zum Anfassen nahe und derart real vorbeiziehen, dass man sich fragte, ob das nicht der neue Safari–Tourismus sein könnte. Die Tiere und Menschen in den Nationalparks hätten ihre Ruhe und der Mitteleuropäer ein wunderbares Seherlebnis im eigenen Wohnzimmer.

Neue Technologien als Bereicherung?

Finn Works zeigte, dass neue Technologien eine Bereicherung für dokumentarisches Theater sein können. Der thailändische Filmemacher und Cannes–Preisträger Apitchatpong Weerasethakul dagegen stieß in eine ganz andere Dimension vor und sorgte in „A Conversation With The Sun“ dafür, dass man als Zuschauer den Boden unter den Füßen verlor und scheinbar ganz real im Weltraum schwebte.

Ein Gemeinschaftserlebnis wie im Theater war das „Gespräch mit der Sonne“ dennoch. Schließlich war jeder Zuschauer unter seiner VR–Brille isoliert, musste aber dennoch auf die anderen achten, die in Form von weißen Punkten im VR–Raum erschienen. Schauspieler braucht Weerasethakul dazu nicht, ganz im Gegensatz zum portugiesischen Autor und Regisseur Tiago Rodrigues, der mit seiner Inszenierung von „Catarina oder von der Schönheit einen Faschisten zu töten“ auf gute Schauspielkunst setzte.

Es geht um Portugals faschistische Salazar–Diktatur, die erst 1974 durch einen Putsch beendet werden konnte. Im Stück verpflichtet eine Familie sich dazu, jedes Jahr einen Faschisten zu töten. Dieses mal weigert sich eine der Töchter allerdings, die Rolle der Henkerin zu übernehmen. So kommt es, dass der Schauspieler, der den Faschisten spielt, am Ende in einer endlos anmutenden Rede rechtsradikales Gedankengut in linksliberalen Redeschablonen von sich geben und vorführen kann, warum die argumentativen Grenzen zwischen rechtsradikal und linksliberal immer mehr verschwimmen.

Theater der Welt das nächste Mal in Stuttgart

Im Frankfurter Schauspielhaus führte das zu Tumulten. Ein Teil des Publikums wollte dem „Faschisten“ das Reden verbieten. Die Schauspieler hielten dem Druck jedoch stand und spielten weiter bis hin zum donnernden Schlussapplaus der Zuschauer, die zwischen realem Leben und Theater unterscheiden konnten. Rodriguez’ Faschisten–Parabel war zusammen mit Ishiharas japanischen Bakchen ein Höhepunkt des vom Internationalen Theaterinstitut (ITI–Germany) veranstalteten „Theater der Welt“. In drei Jahren ist es wieder soweit und wer weiß, vielleicht spielt das Ganze dann in Stuttgart.